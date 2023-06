Kate, del Desafío The Box, reveló sus secretos para tener un cuerpazo después de dar a luz

Desde que ingresó a La Ciudad de las Cajas, Kate , exparticipante del Desafío The Box 2023 , destacó gracias al compromiso que tenía con cada una de las pruebas y también por su atractivo físico, pues logró convertirse en una de las mujeres más bellas de todo el reality de los colombianos, según sus compañeros. En diálogo con Caracoltv.com, la Súper Humana reveló algunos trucos que pone en práctica para lucir despampanante.

La desafiante ha trabajado desde la adolescencia como modelo de algunas marcas en Colombia y hasta ha tenido la oportunidad de colaborar con grandes personalidades del entretenimiento nacional como Maluma . De acuerdo con lo que informó, para ella es fundamental tener un cuerpo que esté saludable, pues así como está por dentro lo puede proyectar al exterior. Estos son algunas de sus recomendaciones:

"Primero, la alimentación saludable es súper importante, es vital comer sano, alimentarse bien, comer vegetales, los carbohidratos, la proteína y de vez en cuando pues un dulcecito no está de más. También es importante el ejercicio así sea una horita diaria para que cuidemos nuestro cuerpo, nos sintamos bien (...) Es vital para tener un sueño regenerador", expresó en medio de la entrevista.

Cabe aclarar que Kate mencionó en múltiples oportunidades que es madre de Antonia, una pequeña a la que no duda en presumir constantemente a través de sus redes sociales. De hecho, múltiples usuarios de Internet aprovechan para preguntarle en las publicaciones de su Instagram, donde recoge más de 160 mil seguidores, por lo rápido que logró recuperar su cuerpo luego de dar a luz.

Dentro de las Súper Humanas que han destacado también por su aspecto físico teniendo en cuenta su proceso de maternidad se encuentra Cifuentes, quien presumió su cuerpo atlético cuando hizo uso del servicio de Internet en Tobia, Cundinamarca.

