Kate, del Desafío The Box 2023, reveló cómo fue grabar 'Mojando asientos' con Maluma, ¿fue amable?

Una de las salidas más sorprendentes del Desafío The Box 2023 fue la de Kate, la participante del equipo Beta que abandonó La Ciudad de las Cajas debido a una lesión que presentó. En exclusiva para Caracoltv.com, la Súper Humana se refirió a su faceta como modelo y hasta recordó la vez en que fue contratada para grabar el video musical de Maluma ft. Feid 'Mojando asientos', canción que ya es todo un éxito en Internet.

La desafiante empezó mencionando que todo se grabó en aproximadamente dos días: "Él tuvo que ver en toda la grabación de este video porque era el director, con la productores estaban grabando como su primer video entonces estuvo involucrado tanto en vestuario como en el set; fue muy bacana la experiencia, una persona muy linda", expresó en medio de la entrevista.

Mira también: Cifuentes advirtió a Aleja sobre Daniela en el Desafío The Box: "deberías parártele más fuerte"

Adicionalmente, señaló el paisa siempre estuvo pendiente de que estuviera cómoda durante las grabaciones y que estaba pendiente de todos los detalles de la producción, lo que le agradó mucho debido a que lo pudo conocer dentro de su faceta más profesional.

"La verdad, Maluma es una persona muy linda, o sea, físicamente es demasiado bonito, es decir, llama mucho la atención. Es una persona muy platicadora, siempre me estuvo preguntando por mi familia, por mi hija, una persona que se preocupa por ti, que estuvieras bien en toda la sesión del video. La verdad me pareció muy buena persona", finalizó.

No te pierdas: Kate sale por lesión del Desafío The Box: su reemplazo sorprende a los participantes

@caracoltv ¡Grabó un vídeo musical con Maluma! Kate, exparticipante del DesafioTheBox, reveló cómo fue su experiencia trabajando al lado del gran artista, qué tal le pareció como persona y cuál fue la primera conversación que tuvieron. No te pierdas un nuevo capítulo hoy a las 8:00 p.m. y revive los mejores momentos en www.caracoltv.com/desafio-the-box ♬ sonido original - caracoltv

Publicidad

'Mojando asientos' es un tema musical estrenado el 24 de marzo de 2022. En el clip se logra ver a la modelo posando frente a la cámara con un arco, como si se tratara de la personificación de cupido, mientras permanece muy cerca del 'Preatty boy, dirty boy'. En las imágenes también se observa a Feid en el interior de un vehículo y en otro espacio lleno de mucha naturaleza. Hasta el momento, el éxito reúne más de 90 millones de visualizaciones y múltiples comentarios por parte de los amantes del género urbano.