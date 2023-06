Cifuentes advirtió a Aleja sobre Daniela en el Desafío The Box: "deberías parártele más fuerte"

A lo largo del Desafío The Box 2023 , Alpha se ha caracterizado por ser un equipo bastante compacto y que realmente trabaja en conjunto, por lo cual buscan apoyarse y mejorar entre sí para obtener un beneficio en conjunto, lo que ha llevado a que sean sinceros los unos a los otros, ya sea en temas de convivencia como de competencia. Es por ello que Cifuentes no dudó en comentarle una inconformidad a Aleja , luego de ciertas actitudes que notó en el Box Rojo.

En el capítulo anterior, justo cuando la escuadra morada regresó a casa después de la prueba, la exintegrante de Gamma aprovechó la retroalimentación para dar a conocer que había sentido falta de confianza por parte de su compañera, lo cual no solo la hace sentirse insegura, sino que a su vez la dejó con poca participación en medio de una pista en la que quería ayudar a su equipo.

En medio del desayuno y con presencia de solo algunos miembros de Alpha, Cifuentes quiso comentarles que: "yo les quería hablar de algo. Aleja, siento que deberías parártele más fuerte a Dani, pues tú sabes ella cómo es, es muy terca, por lo cual ella llega y se impone".

Sumado a esto, la participante exaltó que: "yo siento que eres una ficha demasiado clave ahora en este equipo, ¿por qué? porque tú has hecho unas pistas muy buenas, tienes un potencial demasiado grande para salir a los boxes a arrasar demasiado. Entonces, cuando llega otra persona a decirte ven y yo voy, tú puedes parar y decir 'no, ¿cómo así?, es que yo me siento totalmente segura'".

Finalmente, Cifuentes quiso dejarle en claro a su compañera qué es aquello en lo que debe trabajar más: "siento que lo único que te ha faltado es esa seguridad en ese aspecto, porque en verdad siento que tú eres una ficha clave para Alpha y estoy segura de que ellos ya lo notaron, que para nosotros eres muy importante".

Tras estas motivadoras palabras, Aleja quiso agradecerle a Cifuentes por el apoyo: "no tengo que llenarme de miedos porque esto es lo que ustedes menos me han inculcado en el grupo", recalcando que estos desafiantes del equipo morado le han hecho soltar el peso de la frase "no puedo", para dedicarse a trabajar en salir adelante como persona.

"Digamos que de mi parte la seguiré dando toda y y voy a tener un poco más de confianza para poder decir las cosas, especialmente si hay algo que no me gusta o si tengo que aportar algo al grupo. Voy a seguir esforzándome al máximo en las pistas, ahora más que escucho eso tan bonito de ustedes", puntualizó Aleja.

