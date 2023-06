Desafío The Box: JP considera que Iván se deja manipular de sus compañeras, ¿se refiere a Guajira?

Uno de los momentos que más ha causado polémica en el Desafío The Box 2023 es la alianza que acordaron Alpha y Gamma en medio de La Ciudad de las Cajas, pues aunque la casa morada asegura que el trato era protegerse entre ellos para avanzar en competencia, el grupo naranja afirma que en realidad era cuidar a los fuertes del reality. En diálogo con Caracoltv.com, JP, el más reciente eliminado de la producción, se refirió al tema.

"No me acuerdo bien si Bogdan había hecho una alianza con Iván y después se quebró la palabra, yo creo que lo más importante en la vida es tener palabra. De pronto Iván se dejó llevar por los de su equipo, pero quedamos en que no se iban a tirar chalecos entre Alpha y Gamma y cuando llegó el primer chaleco en el ciclo de mujeres (...) Ahí empezó el problemita y nosotros de confianzudos seguimos haciendo alianzas que al final nunca funcionaron", expresó.

Mira también: JP, exparticipante del Desafío The Box, reveló qué le faltaba a Omega para sobresalir en el reality

El suceso se aclaró un poco cuando Beta invitó al Club House a Byron, Iván y Flaca . Allí los tres tuvieron la oportunidad de conversar sobre lo que había ocurrido poco después en el ciclo de los hombres y, aunque el comunicador social les transmitió a sus compañeros en la casa morada lo que habían conversado, Rapelo y otros cuántos aseguraron que las mujeres de Gamma son las que están poniendo en marcha la estrategia del grupo.

"Creo que sí, Iván se deja manipular un poco de las niñas de su equipo, no te sabría decir de quién. Siento que Kaboom es muy neutro, pero las niñas sí son un poquito las que manejan el equipo porque si uno dice una cosa y luego sale con otra es porque alguien te está influenciando y te está diciendo 'hey, no hagas esto", mencionó durante el encuentro.

No te pierdas: El nuevo eliminado del Desafío The Box 2023 llora al despedirse y le entrega una nota a Rapelo

Publicidad

Asimismo, se atrevió a dar nombres puntuales; sin embargo, aclaró que él no tiene conocimiento a ciencia cierta de los acuerdos que se realizan en el interior del grupo: "De pronto Guajira que tiene un carácter muy fuerte... No, es que la Flaca también", finalizó.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?