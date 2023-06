El nuevo eliminado del Desafío The Box 2023 llora al despedirse y le entrega una nota a Rapelo

Uno de los momentos más emotivos del capítulo 52 del Desafío The Box 2023 es cuando los Súper Humanos deben despedir de La Ciudad de las Cajas a JP, integrante de la casa Alpha que regresó a la competencia luego de haber sido eliminado al estar en Omega. Durante el juego, el participante destacó gracias a su ejemplo de compañerismo, pues con Escudero se ayudaron a cargar las pelotas de cemento.

Luego de la prueba, los equipos reaccionan con furor, pues Alpha le asegura al participante que lo va a extrañar mucho durante la etapa final, debido a que consideran que es una de las personas más íntegras que conocen. El joven, por su parte, les agradece a todos por el apoyo incondicional que le demostraron desde el primer momento en el que ingresó al grupo.

La sorpresa de JP en frente de los concursantes

Justo cuando se encuentra conversando con Andrea Serna en frente de sus compañeros, JP le entrega una nota a Rapelo y posteriormente explica la razón por la que tuvo este noble gesto.

"Una oracioncita que se la quiero entregar a Rape (...) Para que le dé confianza. Un día lo noté un poquito triste y se la di, eso le ayudó, entonces yo ya me voy, creo que eso le va a servir mucho a él", expresa, a lo que su amigo responde: "fue un momento donde la cabeza empezó a jugar la doble y él me vio un poco cabizbajo, se acercó a mí y me dijo 'papi, ven, léelo' y la verdad fue un mensaje muy bonito que me llegó. A partir de ahí, también me alentó y de verdad que le doy gracias porque creo que fue Dios quien puso ese ángel y llegó a mí".

