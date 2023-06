Kate reveló a quién le gustaría conocer mejor por fuera del Desafío The Box 2023

La salida de Kate del Desafío The Box 2023 logró conmover a miles de colombianos que apoyaban a esta participante y que querían verla avanzar mucho más en la competencia, e incluso creyeron que sería posible verla en la gran final. Después de abandonar la Ciudad de Las Cajas, la Súper Humana dio una entrevista donde analizó lo que sintió al tener que retirarse por su lesión y recordó momentos especiales.

“Sentí mucha tristeza, yo quería continuar y llegar lo más lejos posible. Tuve un esguince grado dos, me tiré de una rampa y caí mal, por lo que el pie me traqueó... yo pensé que había sido una fractura. Los médicos me hicieron varias radiografías y gracias a Dios no es nada grave. Se trata con terapia y reposo”, dijo la excompetidora sobre la lesión que lastimosamente la sacó del reality.

Kate recordó uno de los momentos más tensos del programa de Caracol Televisión, y por el cual ella se molestó tanto. La modelo de 29 años expresó qué sintió cuando en Beta se enteraron de la gran cantidad de dinero que tendrían que pagar para cubrir el monto de los daños que Yan causó en el Cubo con Flaca .



¿A cuál compañero le gustaría conocer por fuera de la Ciudad de Las Cajas?

A pesar de que la también empresaria estuvo en dos equipos en el Desafío, Omega y Beta, no pudo compartir con algunos de sus rivales en espacios como las fiestas en el Club House, es por esto por lo que ella expresó que le gustaría conocer más a Daniela , integrante de Alpha. “Lo poquito que vi es que es una persona muy integral”, expresó.

Por otra parte, Kate reveló detalles que lo que pasó cuando tuvieron que cumplir el castigo de dormir en una cama de piedras, pues Escudero llegó ebrio a casa . Adicionalmente, despejó las dudas sobre si volvería o no a participar en una nueva edición del Desafío, si tuviera la oportunidad.

¿Qué cambió en su vida después de lo aprendido en la Ciudad de Las Cajas?

Finalmente, esta dedicada mamá expresó qué aspectos de su vida cambiaron gracias a esta experiencia: “Uno sale valorando mucho a su familia y a las personas que lo rodean, también la comida. Todo lo que se vive es un ejemplo y una enseñanza muy grande”.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.