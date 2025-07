Marlon "se endeudaba" para darle gusto a Luisa y viajar a verla: Así lo confesó en vivo

Marlon Duque y Luisa Sanmiguel fueron una de las parejas más comentadas del Desafío 20 Años. Durante su paso por la casa azul de Beta, donde él fue capitán, no ocultaron el vínculo amoroso que surgió entre ellos. Incluso, tras la reorganización de equipos, continuaron demostrándose afecto en medio de las competencias.

Sin embargo, durante el receso del programa y justo antes del inicio del Ciclo Dorado, la relación llegó a su fin. Así lo notaron los seguidores de ambos en redes sociales, donde dejaron de interactuar. Poco después, Luisa, exseñorita César 2022, ingresó a la última etapa del programa y allí se dejó ver muy cercana a Alejo, lo que avivó aún más los rumores y comentarios en redes.

Ahora, Marlon decidió hablar del tema en el Desafío Sin Filtros, el post show oficial del reality. Durante una conversación con Johncito Preguntón, el exparticipante se vio acorralado ante una pregunta directa: “¿Es verdad o mentira que Luisa y usted terminaron y se bloquearon de toda red social?”

“Es verdad, porque todo terminó de una manera no tan amigable. Lo intentamos varias veces y cada vez era más difícil, entonces optamos por ese contacto cero que muchas veces es una buena decisión, y en este caso creo que lo fue”, respondió Marlon, visiblemente honesto.

Johncito insistió al preguntar Cuánto tiempo estuvieron juntos? y este confesó: “Digamos que duramos más o menos un año entre sí y no. Hubo meses que sí y meses que no. Entramos a ser tóxicos”. ¿Y quién era más tóxico? Marlon lo tomó con humor: “Depende a quién le pregunte. Estábamos equilibrados, eso es de parte y parte”, dijo entre risas.



Marlon se endeudaba para ver a Luisa del Desafío

Pero la conversación subió de tono cuando le preguntaron si era cierto que él se endeudaba para darle gusto a Luisa. “Falso… no, pues, falso”, respondió al principio con cierta duda. Esto llevó a que Guajira y Esteban Hernández le pidieran que explicara mejor su respuesta.

“Cuando salí del Desafío tenía 27 millones de pesos, no podía trabajar y estaba sin dinero. Necesitaba ir a Barranquilla a verla, y había amigos que me prestaban y yo iba. Hacía esfuerzos para verla”, aclaró.

Versión de Luisa sobre relación con Marlon

Cabe recordar que en el capítulo 103 del Desafío XX, los participantes del equipo Tino le preguntaron a Luisa por qué ya no estaba con Marlon. La barranquillera respondió sin filtro: “Desde el día de mi eliminación estuve con él, todos los días. Me fui a vivir con él en Manizales, me llevé mi carro, dejé mi vida en Barranquilla y estuvimos en Manizales”; pero agregó que nunca se acopló. "Yo en Barranquilla tengo mi apartamento y allá estábamos en un apartaestudio. No me sentía cómoda de pasar a tener yo todo, mis cosas, a un espacio más pequeño. Tuvimos inconvenientes y nos separamos, antes de venir ya las cosas se habían terminado”.

