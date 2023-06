Sensei, de Alpha, sorprende en el Desafío The Box al comprarle comida a Kate, ¿Juli se pone celosa?

Nuevamente, en La Ciudad de las Cajas suena la alarma, pero esta vez para dar paso a Gabriela Tafur , la anfitriona del Desafío The Box 2023 , que se apresura a saludar a los Súper Humanos y a preguntar por cuántos costeños hay en competencia, pues tiene preparado un exquisito platillo que sin lugar a dudas dejará antojado a más de uno.

"Antes de comenzar necesito que todos los costeños del Desafío levanten la mano. Rapelo, Valeria, Ricky, Guajira, ustedes van a ser mi apoyo en esto que se llama La Subasta, muchachos. Una bandeja de mar, tiene camarones, mejillones, arroz con coco, aros de calamar y para rematar un pulpo delicioso completico al carbón. Ricky, ¿es o no tremendo manjar", dice Tafur mientras los concursantes se deleitan tan solo con ver la preparación.

Además, menciona que el precio inicial para esta subasta es de 2 millones de pesos; sin embargo, aclara que no se puede compartir con otros participantes. Justo cuando está a punto de dar por terminado el encuentro, Tafur escucha que hay alguien interesado en invertir su dinero, de manera que se apresura a preguntarle más al respecto.

"Gaby, yo se la compro pero se la comen Juli y Kate (...) Bueno, va para Kate", dice el capitán de Alpha al conocer que solo podía enviarle el obsequio a una de ellas. La joven, por su parte, no puede disimular la sorpresa, de manera que se apresura a agradecer el noble gesto que tuvo su contrincante.



Alpha se une para darle ánimos a Kate

Al ver que la desafiante se encuentra indispuesta por la lesión que presentó en el Box Amarillo, otros integrantes de la casa morada como Cifuentes y Rapelo se ofrecen a ayudar a Sensei con el dinero para La Subasta. De manera que el capitán pone un millón de pesos mientras que los otros dos ofrecen 500 mil pesos cada uno.

Finalmente, escriben una carta para todo Beta en el que revelan que les hubiera encantado regalarles el plato a todos porque han estado varios ciclos consecutivos sin comida; sin embargo, decidieron tener este detalle con Kate debido a su estado de salud.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?