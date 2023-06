Alpha disfruta de una cabalgata en Tobia, mientras Gamma cumple con el castigo del Desafío The Box

El capítulo número 47 del Desafío The Box inicia con los integrantes de la casa Gamma cumpliendo con el castigo que les pusieron de vivir a la deriva durante toda la noche. Según había indicado Andrea Serna , los Súper Humanos debían permanecer encima de un bote que estaría ubicado sobre la piscina sin tener la posibilidad de moverse por un largo tiempo, de manera que todos aseguran que no esperan la hora de terminar con el reto.

Mientras tanto, Alpha se prepara para tener un día mágico en Tobia, Cundinamarca, pues luego de ganar del Desafío de Sentencia y Hambre obtuvieron la posibilidad no solo de hacer una cabalgata, sino también de disfrutar de una comida rodeados de la naturaleza. Gabriela Tafur, de hecho, recibe a los participantes al inicio del recorrido y los felicita por su desempeño en el Box Amarillo.

Posteriormente, en medio de un pincnic, los concursantes de la casa morada le preguntan a Iván la razón por la que a sus compañeras no les agrada la personalidad de Juli, de Beta, a lo que el desafiante contesta: "No sé en qué habrá partido esa rivalidad, si en juegos o en comentarios o algo (...) Igual en los juegos es inevitable meter sentimientos y meter cosas; por ejemplo, yo como persona no los conozco todavía a todos, pero es darse uno la oportunidad de hacerlo".

La modelo webcam, por su parte, se apresura a mencionar que no entiende por qué se ha generado esa mala relación, pues considera que nunca se ha acercado lo suficiente a la casa naranja como para que ellos la juzguen sin tomarse el tiempo de conocerla primero: "Me parece, no sé, inmaduro. Solamente que ellos son los que quedan mal porque no me conocen"

Finalmente, Valeria habla sobre la importancia de aprovechar el encuentro para enviarle a Gamma un mensaje de paz, pues siente que a veces la convivencia se ve un poco comprometida por los pensamientos de unas cuántas personas.



