Tras abandonar del Desafío The Box, Bogdan insiste en conocer a Sara fuera de La Ciudad de las Cajas

Sin lugar a dudas, Bogdan , exparticipante del Desafío The Box 2023 dejó sorprendido a más de uno en La Ciudad de las Cajas cuando Andrea Serna anunció que debía retirarse del reality por recomendación médica. Luego de despedirse de sus compañeros, el Súper Humano le concede una entrevista para Caracoltv.com en la que habla del significado que tiene la producción en su vida.

"Nunca esperé salir por una lesión, pero pasó. No pensé que la lesión de mi rodilla fuera a empeorar. Yo soy una persona que tiene un umbral del dolor muy alto, ustedes lo pueden ver el día que me caí de la piscina, yo no me quejaba. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. El poder de la mente y mi positivismo son cosas que me caracterizan y dije 'no voy a salir', pero ya cuando sentí ese punzón en la rodilla dije me quiero revisar, no quiero que esto empeore", afirma.

Asimismo, señala que quedó con ganas de poner a prueba sus habilidades físicas con grandes competidores de la talla de Rapelo y Sensei, a quienes no solo considera unos verdaderos desafiantes sino también unos amigos reales a los que conoció dentro de la producción de Caracol Televisión.



¿Con quién le gustaría tener más contacto fuera de Tobia, Cundinamarca?

A pesar de que no tuvieron química cuando visitaron El Cubo por una Subasta que se ganó Sara , Bogdan insiste en que le gustaría conocerla mejor, pues siente que dentro del reality de los colombianos en realidad no tuvieron mucho tiempo para compartir.

"Yo creo que a Sara le jugó en contra el tema de las cámaras, obviamente estaba la presión de que siempre te están viendo, te están escuchando todo el tiempo. Dentro de El Cubo ella se abrió súper chévere, la pasamos muy bacano, pero así mismo ahorita cuando nos despedimos ella me dijo 'te quiero conocer afuera', por si es una amistad o por si es algo más, pero me gustaría hablar en un plano un poco más tranquilo", asegura.

Finalmente, agradece a todas las personas que se han conectado con la producción y que lo han apoyado desde el primer momento porque se sintieron identificados bien sea con su personalidad o con su desempeño en el terreno de juego.



