Luego de que Guajira, en representación de Gamma, le entregara el chaleco de sentencia a Juli en la casa azul y de que Bogdan haya tenido que abandonar La Ciudad de las Cajas durante un par de horas para practicarse algunos exámenes médicos, Andrea Serna vuelve a comunicarse con los participantes del Desafío The Box 2023 para dar a conocer detalles de la nueva prueba.

Se trata del Desafío de Sentencia y Servicios, donde los Súper Humanos que pierdan no solo deben escoger si pagan el arriendo o no, sino que también los ganadores deben seleccionar quién merece recibir el servicio de correspondencia y con ello la posibilidad de saber noticias de sus seres queridos, que les envían las mejores energías para avanzar en el reality de los colombianos.

"Como saben, hace muy poco se inauguró aquí el nuevo servicio de mensajería, así que el ganador no solo tiene los servicios completos: agua, luz, gas, el pago del arriendo está incluido en este paquete, sino ese premio adicional que alivia el alma y es el correo. Los espero para su Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Arcoíris, tres mujeres y dos hombres. Ya los veo", señala en medio de la transmisión.

Luego de dar lo mejor de sí mismo en el terreno de juego, Alpha se corona como ganador, seguido de Beta. Durante el encuentro, Kaboom llama particularmente la atención debido a que sufre una fuerte caída justo cuando están compitiendo contra Sensei.

Las reacciones no se hacen esperar dentro de la producción, pues Guajira toma toda la situación con buen sentido del humor, mientras que la presentadora le pregunta a Sensei cómo fue ganar sabiendo que otra persona se llevó un fuerte golpe.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.