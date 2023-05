Bogdan se retira del Desafío The Box 2023 para volverse a practicar algunos exámenes médicos

Bogdan ha preocupado en los últimos días a sus compañeros en el Desafío The Box 2023 y a los televidentes al revelar que tiene una lesión en la pierna debido a un mal paso que dio durante una prueba en el Box Amarillo. A pesar de que se ha hecho revisar por los paramédicos de la producción de Caracol Televisión, ha decidido seguir dando lo mejor de sí mismo en el terreno de juego y así ayudar a Alpha a seguir conquistando victorias.

Lo cierto es que durante el capítulo 45 del programa, más específicamente después del Desafío de Sentencia y Hambre, el Súper Humano recibió de nuevo la visita de una paramédico, que le solicitó salir de La Ciudad de las Cajas para hacerse nuevos exámenes médicos, pues con el paso del tiempo ha notado que la zona está mucho más hinchada y que el dolor ha aumentado un poco.

"Vamos a sacarte para realizarte unos exámenes médicos, entonces porfa alístate y me acompañas", menciona la trabajadora de la salud, mientras el desafiante se despide de sus colegas y recibe múltiples mensajes de apoyo por parte de Rapelo, Sensei y Daniela para regresar a la casa lo más pronto posible y con buenas noticias para todo el grupo.

Nadie ganó la Subasta de Gabriela Tafur

Justo antes de que Bogdan recibiera esta noticia, los participantes tuvieron la oportunidad de conectarse con la anfitriona y conocer la canasta de alimentos que tenía preparada para la actividad. Aunque el precio era de dos millones de pesos, ninguno accedió a competir, pues deseaban tener la posibilidad de compartirlo con algunos colegas dentro de la producción de Caracol Televisión.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?