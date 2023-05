Yan, del Desafío The Box, es una muestra de que con esfuerzo los sueños se cumplen

Yan ha sido uno de los participantes que más ha dado de qué hablar durante su paso por el Desafío The Box , pues ha tenido un gran rendimiento en cada uno de los boxes y su estrategia ha sido clave en equipos como Gamma y Beta , motivo por el cual sus compañeros lo ven como un referente dentro de los boxes.

No obstante, no todo lo que ha envuelto a este desafiante ha sido bueno, ya que fue uno de los protagonistas dentro de los daños causados en El Cubo, en donde en compañía de La Flaca lanzó y destruyó varios de los elementos que constituyen este idílico lugar dentro de la Ciudad de las Cajas, razón por la que hicieron que sus respectivas escuadras tuvieran que pagar 50 millones de pesos para evitar estar, durante cuatro ciclos consecutivos, en Playa Baja.

La personalidad e historia de Yan han hecho que muchos colombianos se sientan identificados con él, por lo cual ha tenido un gran apoyo durante su paso en la competencia. A su vez, como representante de la etnia Nasa, les ha mostrado a los televidentes otra cara de nuestro país, en donde también hay muchos guerreros que merecen ser conocidos por los amantes de este programa.

El estar en el Desafío The Box 2023 es un sueño cumplido para este participante, quien siempre había querido verse superando cada uno de los obstáculos que tienen estas exigentes pruebas, lo cual lo llevó a luchar con sus propias manos por eso y así fue como desarrolló su gimnasio de manera artesanal, del cual se siente muy orgulloso.

Es por ello que en sus redes sociales, en las cuales acumula más de 69 mil seguidores, Yan ha mostrado los resultados de su gran esfuerzo, dedicación y disciplina a lo largo del tiempo en el que se ha dedicado a hacer ejercicio y encontrar el bienestar para su cuerpo.

A través de sus publicaciones, este integrante de Beta ha querido plasmar el progreso que ha tenido su cuerpo y cómo esto también lo ha ayudado a fortalecer su mentalidad, algo por lo cual se caracteriza dentro de la arena de juego.

Definitivamente, Yan se ha convertido en un ejemplo para los colombianos, a quienes les enseña sobre el poder de los sueños, comprobando que todo lo que uno anhela, con trabajo, se puede lograr.

En su cuenta de Instagram es posible notar que para él algo fundamental es la humildad, pues para él todos somos iguales, y cada uno tiene su propio proceso, por lo cual se cada uno se debe sentir orgulloso de lo que logra, ya que solo uno mismo sabe qué fue lo que tuvo que hacer para llegar allí. A su vez, siente un gran orgullo de ser parte de la etnia Nasa, por lo cual se le puede ver, en ocasiones, con uno de los símbolos de su comunidad en el rostro.

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.