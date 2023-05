Con cemento y tubos de metal, Yan, del Desafío The Box 2023, ha creado un gimnasio en casa

Yan , participante de Beta en el Desafío The Box 2023 , ha demostrado ser no solo un apasionado por la actividad física, sino también un hombre echado para adelante, que busca la manera de lograr sus objetivos con lo que tiene a la mano. A través de redes sociales el Súper Humano ha recibido el apoyo de sus seguidores, que no dudan en desearle muchos éxitos durante su paso por La Ciudad de las Cajas.

En su cuenta de Instagram, donde recoge más e 60 mil aficionados, Yan ha dejado ver el amor que le tiene al ejercicio, pues a diferencia de lo que han hecho sus compañeros en el reality de los colombianos, Yan logró tener un cuerpo tonificado gracias a una rutina que realiza desde la comodidad de su casa y con elementos fáciles de conseguir.

En las imágenes que ha posteado en las plataformas digitales se le logra ver cargando pesas elaboradas a base de cemento y tubos de metal. Asimismo, el desafiante ha utilizado herramientas como troncos de árboles y guaduas para crear barras en las que pueda hacer abdominales o entrenar ciertas zonas de su cuerpo como los brazos y la espalda.

Al ver esta manera tan original de mantenerse en forma, diferentes usuarios de Internet le han deseado muchos éxitos en su paso por la producción de Caracol Televisión: "muy humilde y querido ese chico", "ojalá le vaya bien, tiene todo para ganar", "tienes la mejor energía y la mejor personalidad", "tu reputación es la mejor", "vale la pena el esfuerzo", "para eso es que hago ejercicio", son algunos de los mensajes que se destacan en la red social.

Cabe aclarar que Yan también ha tenido la posibilidad de entrenar en el gimnasio, pues ha grabado algunos videos en los que aparece presumiendo su abdomen y donde habla sobre la importancia de mantener hábitos saludables, que van desde la buena alimentación hasta mover el cuerpo unos minutos al día.

