Sara y Yan se sinceraron y confesaron si se ven en la final del Desafío The Box 2023

Varios de los participantes del Desafío The Box 2023 ya son muy comentados por los internautas y un ejemplo perfecto de ello son los dos integrantes de Beta, Yan y Sara, quienes han tenido varios momentos en los que se han convertido en protagonistas.

De hecho, en su grupo hace poco Yan fue blanco de críticas después de que, junto a la Flaca, hicieron varios daños y sus equipos tuvieron que pagar 50 millones de pesos, pues de lo contrario no podrían competir en los Box.

Como castigo, el resto de los integrantes del equipo decidieron que el exmiembro de Gamma debía pasar una noche en playa baja, algo que posteriormente los perjudicó a todos, pues tuvieron que cumplir con el castigo allí.

Por otro lado, Sara también ha sido comentada debido a su desempeño en las pruebas y aunque poco a poco ha demostrado su fortaleza, parece que algunos de sus compañeros, especialmente Ricky, siguen reclamando la forma en la que compite.

Para nadie es un secreto que el sueño de cada uno de los desafiantes es llegar a la final y poder llevarse el título de ganador del Desafío The Box 2023 a casa. Esta no es la excepción y en el caso de Sara y Yan, los dos hablaron de lo que piensan respecto a esto.

Sara reveló que aunque antes no se veía en la final, poco a poco esta percepción ha cambiado mucho. Y es que desde que llegó se comparaba con los atletas de los otros equipos, admiraba su capacidad y el valor con el que enfrentaban los obstáculos.

Y es que a ella le dan miedo muchas cosas, no obstante, sabe que si Dios la tiene ahí es porque puede llegar muy lejos, en medio de la conversación con su compañero, agregó que siente que el Box Negro es una ventaja, pues no solo involucra velocidad, sino precisión y es ahí donde ella ha tenido ventaja.

La joven se sinceró y agregó que no se ve realmente en la final, pero sí le gustaría llegar muy lejos en la competencia y demostrarse a sí misma y a sus compañeros su fuerza y habilidad.

Mientras que Yan afirmó que sí sueña con ganar la producción y no tanto por el dinero que ganaría, sino por ver su nombre en la copa de los ganadores. También hizo énfasis en que no es un atleta y no ha ganado competencias como sus compañeros, pero lo da todo en cada uno de los Box.

Finalmente, confesó que para él ganar el programa significaría mucho, “ganarme esto es devolverle a la gente de donde yo vivo la esperanza de que se puede soñar”, afirmó.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios

¿Cuántos equipos participan en el Desafío The Box