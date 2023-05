En Beta juegan a cumplir retos luego de que Yan mostrara sus redes: ¡hay pico!

Todo es felicidad en la casa Beta luego de que lograran quedar primeros en el Desafío de Sentencia y Servicios, por lo que disfrutan que uno de ellos pueda mostrar su perfil de Instagram.

Luego de dejarlo al azar, Yan es el seleccionado, quien muestra algunas de sus publicaciones, a su familia y comenta las cosas que le gusta compartir con sus seguidores. Tras esto, todos los participantes se toman unas fotos y realizan un trend de TikTok.

Después de que Gabriela Tafur se retira y Yan parte con destino al Cubo, los demás desafiantes de Beta deciden jugar a la botella e imponerse retos con los cuales no solamente se ríen todo el tiempo, sino que hacen una que otra confesión.

No obstante, la más arriesgada es Juli quien dice que a la persona que la botella indique debe darle un pico, frente a lo que Sara no pudo evitar esta situación. A su vez, la exAlpha revela con qué participantes tendría algo más que una amistad.

