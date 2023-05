Desafío The Box: En Gamma llamaron prepotente a Byron y dijeron que Ricky es capitán de mentiras

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el capítulo 30 del Desafío The Box 2023 . Luego del Desafío de Sentencia y Hambre, los participantes tuvieron la oportunidad de ofrecer una alta suma de dinero por la comida que estaba ofreciendo Gabriela Tafur , premio al que le sumó las llaves de El Cubo. Los Súper Humanos que más lucharon para ganarse este obsequio fueron Yan y Byron, integrantes de Beta.

Mientras ambos hacían su mejor esfuerzo para ganar la subasta, los demás desafiantes le mandaban, en su mayoría, apoyo a Yan, quien reveló que llevaría a Flaca a El Cubo, que se encuentra sin comida. Por su parte, Byron aseguró que asistiría al magnífico lugar en compañía de Cifuentes, su gran amiga, agregando que deseaba gastar ese dinero debido a que no se sabe lo que puede ocurrir en medio de la competencia.

Finalmente, Yan se llevó el premio. Tan pronto la anfitriona del reality se despidió para dirigirse a entregar la bandeja de comida, las reacciones de los concursantes en La Ciudad de las Cajas no se hicieron esperar.



Las críticas de Gamma contra Byron

Aunque en Beta también comentaron la forma en que Byron intentó quedarse con la subasta, en Gamma profundizaron un poco más en la actitud que demuestra el desafiante en medio de las pruebas en las que tiene la oportunidad de participar, pues consideran que muchas veces se vale de Ricky para liderar el grupo y hacer su voluntad.

"Yo también lo siento aburrido ahí (a Yan) y yo lo conozco porque en ese equipo al menos, visualizando desde lejos a Byron porque no me le acercado ni nada, pero el chico sí se ve muy prepotente, como muy agrandado y Yan no es así", señaló Flaca en medio de la transmisión del capítulo en frente de sus colegas.

Por su parte, Gema se apresuró a respaldar su teoría y a dar otro punto de vista: "Sí, este chico es muy prepotente y de hecho hoy Ricky iba todo como bajoneado (...) Pero no, párese en la línea, es que sí ve que una energía de esas puede derrumbar a otra", mientras que Guajira agregó que Ricky aparenta ser el "capitán de mentiritas" del equipo azul.

