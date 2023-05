Mai la participante del Desafío The Box 2023 a la que la vida le dio una segunda oportunidad

Desde el inicio de la competencia, varios hombres y mujeres que pertenecen al Desafío The Box 2023 han llamado la atención de sus seguidores y de los fanáticos del reality deportivo. Este es el caso de Mai, que hace parte del equipo Gamma.

Su desempeño en las pruebas y la convivencia con sus compañeros ha sido motivo de conversación en redes. Además, en una de las pruebas preocupó a sus fanáticos después de sufrir una caída bastante fuerte durante un Box de Tierra.

Lee también:

Desafío The Box: Estas han sido las caídas más duras de los desafiantes

Recuerda la caída de Mai aquí:

De la misma forma, otro detalle de su vida que ha sido muy comentado es su salud, pues al inicio de la producción reveló que tuvo un tumor que por poco hizo que los médicos decidieran amputarle su pierna derecha . Debido a esto, tuvieron que extraerle el músculo casto medial.

Como consecuencia, la deportista poco a poco se adaptó a caminar nuevamente y con la disciplina que la caracteriza, recuperó la función de su pierna y volvió a ejercitarse y a competir como siempre lo había hecho.

Publicidad

En el Desafío The Box 2023 ha mostrado su gran fortaleza y la resiliencia con la que afrontó la operación y la recuperación. Actualmente es calificada como una de las mejores mujeres dentro de la competencia y así lo sigue demostrando.

Por otro lado, en sus redes sociales sigue aumentando su número de seguidores y ya tiene un poco más de 100 mil personas que no se pierden ninguna de sus publicaciones. Es gracias a esto que varios han notado que la joven de 26 años es muy amiga de Cifuentes , quien es su contrincante dentro de la producción.

Es usual que las dos creen contenido juntas y muestren algunas de sus rutinas, asimismo, aunque dentro de la competencia son rivales, han dejado ver que su amistad va más allá de esto. Y es que en uno de los ciclos en los que Mai no tenía comida, Cifuentes intentó comprarle en la subasta de Gabriela Tafur.

Publicidad

Aunque finalmente no logró llevar a cabo su plan, pues Juli pagó mucho más y consiguió el beneficio, Mai se sintió muy agradecida con las intenciones de la deportista y se lo hizo saber a sus compañeros de Gamma.

Fuera del programa, la joven originaria de Cali es una amante del crossfit y también es microempresaria, pues tiene su propio emprendimiento de venta de cerámicas a través de Instagram y lo promociona frecuentemente en su perfil personal.

Conoce más: Cifuentes intenta comprarle comida a Mai en el Desafío The Box y Juli ofrece seis millones de pesos

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

Publicidad

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.