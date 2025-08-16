Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Sábados Felices
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Desatino  / Aldea convoca a los Súper Humanos del Desatino a la prueba: deben arrastrar una tractomula

Aldea convoca a los Súper Humanos del Desatino a la prueba: deben arrastrar una tractomula

Los participantes del Desatino le dan la bienvenida a Búfalo, quien arrastra en frente de ellos una tractomula de 170 toneladas. Sin embargo, todos se llevan una gran decepción al ver que contó con la ayuda de Colectiverio.