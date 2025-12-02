Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuidado con el ángel
EN VIVO DESAFÍO
'La Influencer'
Programación de Caracol

“No podía respirar”: Kathe, del 'Desafío', confiesa cómo se sintió antes de su salida - CaracolTV

La más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, Kathe, explicó en detalle cómo fueron sus últimos días antes de confirmar su embarazo; además, le dejó mensaje a su compañero Roldán.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

“No podía respirar”: Kathe, del 'Desafío', confiesa cómo se sintió antes de su salida

La más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, Kathe, explicó en detalle cómo fueron sus últimos días antes de confirmar su embarazo; además, le dejó mensaje a su compañero Roldán.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Kathe, del 'Desafío', cuenta cómo se sintió en una prueba antes de su salida: “No podía respirar”