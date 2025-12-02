“No podía respirar”: Kathe, del 'Desafío', confiesa cómo se sintió antes de su salida

Este martes, dos de octubre, se confirmó el embarazo de Kathe, exintegrante de Neos. Ella confesó estar muy emocionada por este bebé, aunque no lo esperaba, ahora estará enfocada en ella y en la criatura que en unos meses llegará a este mundo terrenal, posteriormente confesó cómo se dio cuenta.

"Ganamos pescado para la comida, entonces a mí no me apetecía y sentía ganas de vomitar. Entonces, estaba hablando con mi compañera y ella me dijo 'tú lo que estás es embarazada' Yo le dije, no. Entonces, mandamos a traer una prueba de orina, me la hice y salió positiva, luego otra e igual", empezó diciendo.



Qué dijo Kathe, del Desafío, tras su salida al estar embarazada

Ella relató que, tras realizarse los exámenes, descubrió que efectivamente estaba esperando un bebé. Dijo que aunque ahora se siente muy contenta, en un inicio la noticia la tomó por sorpresa: se llenó de nervios y no entendía bien la situación. Mencionó que lo primero que pensó fue en cómo reaccionarían su familia y el padre del hijo, pero aseguró que hoy vive esta nueva etapa con ilusión.

"Luego me hicieron exámenes de sangre y confiramos que sí, estoy embarazada. Súper feliz, pero cuando recién me dijeron la noticia, me puse nerviosa, estaba en shock. No sabía qué estaba pasando, porque obviamente uno piensa en la reacción de la familia, del papá del bebé, pero estoy súper feliz y emocionada por esta aventura que me espera", añadió.

"Se me hace difícil por mi compañero, porque salimos los dos. Igual, yo siento que esto es un sueño estar acá, y nadie se quiere ir, pero ser mamá también es un sueño para mí y tengo que poner la salud de mi bebé por encima de cualquier cosa", prosiguió.

Ella contó que en varias pruebas empezó a notar que se quedaba sin aire y que aunque entrena crossfit, jamás había experimentado esa sensación. Por lo cual, se sintió realmente muy mal, pero lo dio todo en la pista de La Ciudad de las Cajas y en este sentido aprovechó para enviar mensaje a su dupla.

"En las pruebas me sentía un poquito ahogada. En la de Muerte que tuve, yo sí me sentía mal. Yo que practico crossfit nunca me había sentido tan mal como ese día, sentía que no podía respirar. Cuando pasé el arrastre bajo devuelta, ya lo hice a puro corazón, porque la verdad, el cuerpo ya estaba que caía al piso. Siento que de no haber sido por esta noticia, hubiéramos llegado lejísimo, es un buen competidor, tiene una voz muy líder y en las pruebas las sacaba del estadio", puntualizó.

