Pareja de Lina pensó que la habían secuestrado al estar incomunicada por el ‘Desafío’

Tras dislocarse el hombro, Lina, exintegrante de Neos, tuvo que salir del Desafío Siglo XXI junto con su dupla, Pedro. En varias ocasiones ha mencionado que se siente mal, porque no quería que se le apagara el sueño a su compañero.

Qué dijo el novio de Lina, del 'Desafío'

Ahora bien, en medio de las Preguntas a Muertes, Johncito le preguntó por su pareja y cómo fue ese momento en el que volvió a la realidad a reencontrarse con él. Según indicó ella, fue bastante curioso, porque él al no conocer nada sobre las redes, pensó que algo malo le había pasado a la deportista.



“Fue un show completamente, porque él casi no conoce nada de esto de televisión, él es un hombre separado totalmente de eso. Él pensaba que yo iba a estarle escribiendo. Nada, a mi me quitan el celular y él pensó que me habían secuestrado. Dijo que iba a venir con la Policía si yo no aparecía o si no me venía en televisión, estaba triste”, empezó diciendo.

Qué pasó con Lina y Sofía en el Desafío

Lina afirmó que con Sofía, su compañera de Neos, tuvo un inconveniente en una prueba. Aunque afirma que todo se quedó en el juego, el momento fue bastante tensionante, pero que luego pudieron resolver entre las dos participantes, en ese entonces.





"Tuve un roce con Sofía en el Box Amarillo, una discusión un poquito fuerte, pero pues, entiendo que son cosas que quedan ahí en el furor de la competencia", añadió. Posteriormente, indica que su experiencia en el Desafío Siglo XXI, fue la mejor del mundo. La calificó como lo mejor que le ha pasado en su vida y que le hubiese gustado estar en Omega.

Según recalcó, que a pesar de los malos momentos, siempre tenían la mejor actitud para enfrentar los obstáculos y tenía competidores muy fuertes: "eran imparables", concluyó la más reciente eliminada en la entrevista de Preguntas a Muerte con Johncito.

