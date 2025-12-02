Publicidad

Andrea Serna le da consejo a Kathe al confirmar su embarazo en el ‘Desafío’: “Es retador”

En medio de una llamada con Andrea Serna, la presentadora confirma que Kathe, integrante de Neos, sí está esperando bebé. Por lo cual, no duda en felicitarla al empezar esta nueva etapa.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 2 de dic, 2025
