Andrea Serna le da consejo a Kathe al confirmar su embarazo en el ‘Desafío’: “Es retador”

En este capítulo 104 del Desafío Siglo XXI ocurrió algo que nunca había sucedido en la ciudadela, por primera vez, una participante está en embarazo. Se trata de Kathe, integrante de Neos, que llegó hace poco a la competencia. Tras varios exámenes, le comunicaron que los sospechas eran ciertas y que, por eso, será mamá.

Mira también: Cómo se vería el hijo de Kathe, del 'Desafío', y su novio si se confirma el embarazo



Qué le dijo Andrea Serna a Kathe, del 'Desafío'

Para anunciar este hecho, Andrea Serna llamó a todos y les confesó la buena noticia. “La prueba fue positiva, esto es histórico, jamás no había pasado. Estamos felices por ti Kathe, y tú, la nueva mamá ¿cómo estás?”. Frente a este, la mujer de 22 años no dudó en responder y afirmó que ya le habían traído un par de regalos a la bebé que viene en camino.



“No pues, imagínate. Estoy súper emocionada, asimilando la noticia, ya nos trajeron los primeros regalitos”, afirmó. Tras esto, la mujer no duda en mostrar lo que le llevó Mafe Aristizábal y allí revela que le dieron un body, inmediatamente Serna se enternece por ese detalle y le dice. “Son súper prácticos los bodys, yo te lo digo”.

Después de este momento, Kathe continuó diciendo que estaba muy emocionado por todo lo que se viene para su vida. Agregó que sabe que es un reto muy enorme, pero que está feliz por esta noticia. La presentadora agregó: “claro, es retador ser madre, pero también es un universo fascinante lleno de aprendizajes. Vas a conocer otras formas de amar, así que me alegro muchísimo”.





Mira también: Novio de Kathe se pronunció sobre el posible embarazo de la Súper Humana en el 'Desafío'

Publicidad

Luego de esto, Serna dice que ahora el papá del bebé se va a enterar por este capítulo y asimimo sus progenitories, quienes serán abuelos. "El papá se está enterando de una manera única y es por la pantalla del Desafío. Me gustaría que fuera niña, pero que sea lo que Dios quiera", fueron las primeras palabras luego de dar a concoer que será mamá por primera vez.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.