Quién tenía secuestrado a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala: las primeras hipótesis - CaracolTV

Este dos de diciembre se confirmó la liberación de Miguel Ayala junto a su mánager Nicolás Pantoja. Según el ministro de Defensa habrían estado en manos de la delincuencia común.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 2 de dic, 2025
Quién tenía secuestrado a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala: primera hipótesis