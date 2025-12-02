Quién tenía secuestrado a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala: las primeras hipótesis

En las últimas horas, se confirmó la iberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja. Precisamente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tuvo una llamada en vivo con el cantante para comunicarle lo que había sucedido. Él afirmó estar muy feliz, porque por fin lo iba a tener cerca de nuevo.

Quién tenía secuestrado al hijo de Giovanny Ayala

Ahora bien, lgunos se han preguntando, quién lo tenía secuestrado. Según indicaron en Noticias Caracol, ellos habrían estado en poder de Carlos Patiño, de las disidencias de Mordizco. Asimismo, el jefe de la cartera de la Defensa ha mencionado que habrían estado en manos de la delincuencia común. Asimismo, estudian la posibilidad de que estos sujetos estén trabajando en una alianza de alias Marlon en el departamento del Cauca.

