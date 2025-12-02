Publicidad

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, no entregará la corona a pesar de las críticas - CaracolTV

La representante de México concedió una entrevista para el programa 'Hoy día' en donde se sinceró sobre cómo las críticas por su elección han afectado su salud mental.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, admitió si renunciará a la corona ante ola de críticas

La representante de México concedió una entrevista para el programa 'Hoy día' en donde se sinceró sobre cómo las críticas por su elección han afectado su salud mental.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de dic, 2025
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, fue abordada en entrevista sobre su triunfo.