Fátima Bosch, Miss Universo 2025, admitió si renunciará a la corona ante ola de críticas

En medio del escándalo por su elección y los recientes problemas legales que enfrentan algunos directivos de la organización, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, concedió una entrevista en donde abrió su corazón y contó cómo han transcurrido sus primeros días como soberana mundial de la belleza.

¿Fátima Bosch, Miss Universo 2025, piensa entregar la corona?

En medio del encuentro, la diseñadora fue abordada por una periodista que le preguntó si piensa hacer caso a las críticias y entregar formalmente su título, a lo que ella contestó negativamente.



"Por supuesto que no porque yo me merezco esta corona y yo me merezco esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero lo vuelvo a repetir: verdad solo hay una y yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso, pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo", expresó frente a las cámaras.





Asimismo, admitió que todos los comentarios negativos que ha recibido a través de las plataformas digitales la han afectado emocionalmente y que le duele ver cómo las personas están intentando arruinar el proyecto por el que ha venido trabajando desde hace meses.

"Tengo 25 años, yo nunca había estado en este ambiente, claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero cuando Dios pone un propósito en tu corazón va a haber mucha adversidad", mencionó.

Finalmente, les recordó a los televidentes que su principal objetivo al participar en el certamen de belleza no fue quedarse con el premio que estaba en juego, como muchos lo creen, sino trabajar en filantropía y causas sociales.

La elección de Fátima Bosch generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pues muchos señalaron que había una relación entre la empresa familiar de la mexicana, a cargo de su padre, y el dueño mayoritario de Miss Universo, Raúl Rocha. Días después de la coronación, el ejecutivo tuvo que pronunciarse en su cuenta de Instagram, argumentando que no conocía al padre de la candidata si no hasta que ambos se encontraron en Tailandia para la celebración de uno de los eventos más esperado en la industria del entretenimiento.