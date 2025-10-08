En vivo
Así se vería un hijo de Katiuska y Zambrano, del Desafío: Inteligencia Artificial creó la foto

Así se vería un hijo de Katiuska y Zambrano, del Desafío: Inteligencia Artificial creó la foto

Durante el capítulo 68 del reality, la capitana de Omega preocupó a sus compañeros ante la posibilidad de estar en embarazo, pues tendría que retirarse de la competencia.

Cómo se vería un hijo entre Katiuska y Zambrano, participantes del 'Desafío del Siglo XXI'.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

