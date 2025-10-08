Así se vería un hijo de Katiuska y Zambrano, del Desafío: Inteligencia Artificial creó la foto

La entrenadora fitness ha dado de qué hablar en los últimos episodios de la producción de Caracol Televisión ante la posibilidad de estar en embarazo y competir en La Ciudad de las Cajas bajo esta condición. A pesar de que se realizó una prueba y esta salió negativa, los participantes no dudaron en tomar la situación con buen sentido del humor.

De hecho, el mismo deportista olímpico exclamó que estaba a la espera de conocer a la criatura: "Mira allá estaba el tío (Leo) y aquí estaba el papá", mencionó.



Cómo se vería un hijo de Katiuska y Zambrano, del Desafío

Gracias a las bondades de la Inteligencia Artificial se pudo crear la imagen de un niño pequeño que une los rasgos físicos de los dos competidores. Para ello, se solicitó la ayuda de Gemini: "Crea una imagen que parezca un selfie tomado con un iPhone de ellos y un niño pequeño que es su hijo, que se parezca a los de la foto. No debería haber un tema claro o una composición especifica, solo una instantánea casual e involuntaria. La imagen debe estar ligeramente borrosa por el movimiento e iluminada con farolas. No debe parecer generado por Al, sino más bien como si hubiera sido tomado por una persona real. Debería estar borroso, como si fuera tomado por casualidad".

Foto de Katiuska en el 'Desafío' usada para ejercicio con Inteligencia Artificial. Foto: Caracol Televisión.

Adicionalmente, se agregaron dos fotos de los integrantes de Omega que fueron tomadas durante su paso por el reality de los colombianos.

Foto de Zambrano en el 'Desafío' usada para ejercicio con Inteligencia Artificial. Foto: Caracol Televisión.

El resultado mostró a los deportistas en una calle mientras sostenían a una bebé de piel trigueña, cabello y ojos oscuros. Luego la plataforma se encargó de producir la imagen de la pequeña en solitario, pero conservando los mismos rasgos de sus supuestos padres.

Así se vería un bebé de Katiuska y Zambrano, del 'Desafío'. Foto: Caracol Televisión.

Es necesario mencionar que Katiuska se encuentra casada desde hace años con un hombre cuya identidad todavía es privada y que Zambrano está soltero, pero ha decidido abrirse con algunas compañeras que conoció en La Ciudad de las Cajas, tal fue el caso de Isa y Grecia.

Así se vería un bebé de Katiuska y Zambrano, del 'Desafío'. Foto: Gemini.

