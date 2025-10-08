Qué pasará con las novelas de Caracol Televisión por el partido Colombia VS. Sudáfrica

Caracol Televisión abrirá un espacio dentro de su parrilla de programación para unirse a la fiebre del fútbol y transmitir el partido de Colombia VS. Sudáfrica en el Mundial Sub 20. El partido tendrá lugar en la tarde de este 8 de octubre, por lo que se deberán realizar algunas modificaciones en los espacios que le corresponden a las novelas turcas, que han tenido una gran acogida por parte del público.

Qué pasará con las novelas tras la trasmisión de Colombia VS. Sudáfrica

De acuerdo con la rejilla de programación, la edición del mediodía de Noticias Caracol irá de 12:30 p.m. a 2:15 p.m., lo que significará que se cortarán 45 minutos de su horario habitual. En este sentido, a las 2:15 p.m. iniciará el enfrentamiento deportivo que acabará a las 4:30 p.m., cuando el árbitro de el pitazo final e indique que el partido ya es historia.



Posteriormente, a las 4:30 p.m. se dará inicio a 'Tormenta de pasiones' que durará únicamente media hora en pantalla, pues le dará paso al gran lanzamiento de 'Hilos de vida' (5:00 p.m.), el reemplazo de 'Karsu' (llegó a su fin el pasado martes 7 de octubre), y a 'La luz de mi vida'.

De allí en adelante, la programación retomará su horario habitual: 'Noticias Caracol' (edición central), 'Desafío del Siglo XXI', 'La Influencer', 'La Reina del Flow', 'Noticias Caracol' (edición final).

En qué terminó 'Karsu'

Los fanáticos de esta producción pudieron conocer el desenlace de la protagonista el 7 de octubre. En el capítulo final se pudo apreciar dos importantes bodas: la de Gulnaz con Ihsan y también la de Hakan con Aysa. Por su parte, Bora se preocupó por el estado de salud de su pareja sentimental, pues creía que se encontraba en la dulce espera de su cuarto hijo.



Es necesario mencionar que Karsu estaba atravesando por un momento importante en su relación con el empresario, pues su suegra estaba haciendo todo lo posible por separarlos.

A pesar de sus esfuerzos por quebrar la relación, la mujer no logró su cometido, pues incluso llegó a ser atacada directamente por la madre de la protagonista.