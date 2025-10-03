En qué se parece 'Hilos de vida', la nueva novela turca, a 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre'

Caracol Televisión anunció la llegada de una nueva producción que promete cautivar a los espectadores con una dosis de drama y misterio. Este programa contará con la participación de actores de la talla de Ergül Şahin, Ali Yağız, Zeynep Özköse, Lena Balcıoğlu, entre otras figuras del entretenimiento turco. Te contamos en esta nota por qué podría tener un parecido con la serie protagonizada por Lina Tejeiro, Variel Sánchez, Juan Guilera y Laura Barjum.

En qué se parecen 'Hilos de vida' y 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre'

Las dos historias muestran cómo un error del pasado marca la familia de dos familias para siempre. Mientras que en la producción colombiana una enfermera, bajo los efectos del alcohol, confunde a dos bebés que acaban de nacer en un centro asistencial (sus familias se percatan de lo sucedido años después), en la producción turca los recién nacidos son cambiados accidentalmente en medio del caos por la muerte de una de las mujeres que estaba en labor de parto.



Es precisamente, tiempo después y gracias a la salud de una de las niñas que se percatan de todo lo sucedido, pues la menor es diagnosticada con anemia hemolítica. Las dos familias deben buscar la forma de aceptar la realidad y enfrentarse al diagnostico médico que llega a ser devastador para sus seres queridos.

Por su parte, en la novela que narra la historia de Rosmery y Andrés Galindo, los personajes deben enfrentarse a una serie de eventos desafortunados que los harán replantearse sobre el verdadero significado de la vida y el valor de las personas que conforman su círculo más cercano. Es necesario mencionar que este proyecto fue estrenado inicialmente en 2007, pero en 2025 la historia fue llevada nuevamente a la pantalla chica bajo un nuevo elenco, conceptos diferentes y una apuesta visual mucho más moderna, lo que cautivó de inmediato a los fanáticos.

