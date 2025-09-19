¿La Influencer es una historia basada en hechos reales? Esta es la verdad detrás de la serie

La Influencer es la nueva producción de Caracol Televisión que narra la historia de Maritza, una joven con una condición del habla llamada dislalia, la cuál se describe como la dificultad para pronunciar algunos fonemas. Esta mujer busca a toda costa cumplir con el sueño de convertirse en una de las creadoras de contenido digital más influyentes del país y representar así a personas que han atravesado por situaciones de matoneo.

¿La Influencer es una historia de la vida real?

No, esta es una serie que, aunque aborda temas de la vida real como el bullying y el impacto de las nuevas tecnologías en las empresas y en la vida de los consumidores; no es una historia que haya sido sustraída de la vida de algún influenciador.



Durante el lanzamiento a medios de esta exitosa producción, Juan Carlos Villamizar, productor ejecutivo de la serie, habló acerca de cómo fue el proceso para la creación del argumento.

"Crear una historia que conectara con los jóvenes y al mismo tiempo tocara el corazón de toda la familia fue uno de los mayores desafíos de esta producción. Para lograrlo, fue crucial la colaboración de Héctor Rodríguez y el equipo creativo de Caracol Televisión, quienes aportaron sensibilidad y visión, asegurando que la narrativa resonara en diversas generaciones en lugar de limitarse a un solo segmento", dijo para Caracol Televisión.

La producción cuenta con la participación de un elenco de primera categoría conformado por Mariana Gómez (recordada gracias a su paso por Arelys Henao, canto para no llorar y La Reina del Flow), Juan Manuel Mendoza, Luna Baxter, Camilo Amores, Felipe Calero, Viviana Santos, Carlos Camacho, entre otras destacadas figuras del entretenimiento nacional.

El punto de partida de esta historia surge con la traición de Germen, el novio de la protagonista, quien la traiciona y destruye su reputación hasta el punto de proyectarla como toda una irresponsable frente a su audiencia. Esto cambia cuando ella conoce a Salvador, un empresario que está tratando de sacar a flote la pizzería, el negocio familiar que busca un espacio dentro del mundo digital.

