Cómo quedó la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar tras su remodelación - CaracolTV

Diomedes Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013 en Valledupar por un paro cardiorrespiratorio. Su familia se reunió este lunes en Jardines de Ecce Homo para su aniversario. Así luce actualmente la tumba.

Tumba de Diomedes Díaz en Valledupar: antes y después de la remodelación

Este 22 de diciembre se cumplen 12 años de la muerte de 'El Cacique de la Junta', quien falleció en Valledupar luego de sufrir en paro cardiorrespiratorio mientras dormía.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de dic, 2025
Cómo cambió la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar tras su remodelación.