Tumba de Diomedes Díaz en Valledupar: antes y después de la remodelación

Fanáticos, familiares y colegas del medio se reunieron este lunes para conmemorar al intérprete de canciones como 'Sin medir distancias', 'Tú eres la reina' y 'Mi primera cana' en Valledupar. El pasado 1 de diciembre, la fundación que lleva el nombre del vallenatero informó a la opinión pública que la tumba sería sometida a remodelación para el encuentro.

Cómo se ve en la actualidad la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar

Por medio de una publicación, la organización dejó ver que no solo lo arreglaron en mármol que le mandaron a hacer sus hijos, sino también los múltiples ramos de flores que llevaron sus seres queridos a este espacio delimitado del cementerio Jardines de Ecce Homo.



"Así se encuentra la tumba del cacique Diomedes Díaz la mañana de este lunes 22 de diciembre, a 12 años de su fallecimiento. La tumba hace unos meses fue puesta en remodelación por parte de sus hijos y la Fundación Diomedes Díaz, se espera la visita de sus familiares, amigos y seguidores durante todo el día en el cementerio Jardines del Ecce Homo🙏🏻🙌🏻", se lee.





Comparando las dos imágenes se aprecia que cambiaron la tapa de la tumba (pasó de ser un color crema a negro), pusieron una imagen más grande del cantante y decoraron el espacio con flores blancas, amarillas y naranjas.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Siempre presente... Tu legado sigue más vivo que nunca", "Que los que vayan a ver sean respetuosos con el espacio", "Qué hermosa😍", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.



Cuál es el número de la tumba de Diomedes Díaz

Desde que el artista falleció, muchas personas han usado las fechas importantes para el artista como números de la suerte, por lo que acostumbran a jugar lotería, chance y rifas con sus fechas de nacimiento y muerte, así como también con el número de su tumba, que de hecho es el 1108.

En varias ocasiones, la tumba del cantante ha sido vandalizada, por lo que fanáticos les piden a los visitantes tener mucho cuidado cuando se acerquen a sus restos.