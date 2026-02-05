Publicidad

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 5 de febrero: capítulo 130 con Zambrano, Rata y más - CaracolTV

Valentina, Rata, Zambrano y Miryan llegan al Box Amarillo para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Las penitencias disponibles son Robo del Siglo, Tanque de Hielo y Caja de Arepas.

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 5 de febrero: participantes descuidaron la Moneda Dorada

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de feb, 2026
