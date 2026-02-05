Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 5 de febrero: participantes descuidaron la Moneda Dorada

En el capítulo 130 del ‘Desafío del Siglo XXI’, Andrea Serna convoca a una pareja de cada equipo al Box Amarillo para disputar el último Desafío de Sentencia, Premio y Castigo antes de la Semifinal. La competencia define ventajas clave y posibles sanciones en un punto decisivo de la temporada.

Por el equipo Gamma participan Zambrano y Miryan. Por el equipo Neos compiten Rata y Valentina, quienes se mantienen como los únicos integrantes restantes de esta casa, considerados los supervivientes dentro de la competencia

En la prueba también está en juego la Moneda Dorada, que otorga acceso a la Máquina de Dinero, la Suite Ditu y un premio de 15 millones de pesos para el ganador. Además, el resultado incide en la definición del premio al Mejor Equipo del Ciclo. El castigo asignado al perdedor puede ser uno de tres: el Tanque de Hielo, la Caja de Arepas o el Robo del Siglo.



Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 5 de febrero

La competencia se desarrolla con un rendimiento similar entre ambos equipos durante gran parte del recorrido. En la pista, Neos y Gamma avanzan casi parejos, sin que se marque una diferencia clara en los primeros tramos. La definición se concentra en la etapa final, donde el armado del rompecabezas resulta determinante.

En este punto, el equipo Gamma toma la delantera. La agilidad de Miryan y Zambrano durante el proceso de armado les permite avanzar con mayor rapidez frente a sus oponentes. Aunque las fichas no encajan de manera inmediata, Zambrano se para encima de ellas y ejerce fuerza para lograr que encajen correctamente. Esta acción permite completar la estructura y cerrar el desafío a favor de Gamma.

Con este resultado, Gamma se queda con la victoria del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Sin embargo, a pesar de que la Moneda Dorada está en juego durante la competencia, nadie logra quedarse con ella.

El capítulo concluye con Gamma como ganador del desafío del día, mientras Neos queda a la espera de la definición del castigo correspondiente.

