Quiénes son los primeros semifinalistas del ‘Desafío’: nombre del hombre y la mujer

El capítulo 130 del ‘Desafío del Siglo XXI’ avanza tras la victoria del equipo Gamma en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo disputado en el Box Amarillo. Luego de obtener el triunfo, Miryan y Zambrano regresan a la casa Gamma para reencontrarse con sus compañeros y compartir el resultado de la prueba. El equipo se reúne para conocer los detalles de lo ocurrido durante la prueba y las consecuencias que este deja para la siguiente etapa de la competencia.

Durante la conversación, Miryan y Zambrano les explican a sus compañeros cuál es el castigo que reciben Valentina y Rata en la casa Neos, además de comentar aspectos clave del recorrido en la pista.

La situación es clara. Debido a que Valentina y Rata, como representantes de Neos, ya están confirmados para ir al Desafío a Muerte, Gamma debe colocar obligatoriamente el Chaleco de Sentencia a una de sus parejas. Esta decisión define quiénes deberán competir por su permanencia y quiénes avanzan directamente a la siguiente fase del programa.



Las parejas disponibles para recibir el chaleco son Rosa y Gero, y Gio y Valkyria. Ambas opciones se analizan teniendo en cuenta los resultados previos y el desarrollo de las pruebas más recientes. Finalmente, Gio y Valkyria aceptan colocarse el Chaleco de Sentencia, argumentando que perdieron el Desafío de Sentencia y Hambre, lo que los deja en esta posición dentro del equipo.

Quiénes son los primeros semifinalistas del ‘Desafío del Siglo XXI’

Rosa y Gero se convierten en los primeros semifinalistas del Desafío del Siglo XXI. Son la única pareja que no porta Chalecos de Sentencia, lo que les garantiza un cupo directo a la siguiente fase de la competencia. Su clasificación se da luego de que el resto de las parejas se ganaran un pase para ir al Box Negro para el Desafío a Muerte.

Con los chalecos ya asignados y los clasificados definidos, el panorama rumbo a la semifinal queda establecido. En el Desafío a Muerte se enfrentarán Tina y Kevyn, Rata y Valentina, Zambrano y Miryan, y Valkyria y Gio. Estas cuatro parejas compiten por asegurar su continuidad en el programa y acompañar a Rosa y Gero en la siguiente etapa.

