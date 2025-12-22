Así se vería Diomedes Díaz si estuviera vivo, según la IA: esta es la edad que tendría

Diomedes Díaz sigue siendo una de los cantantes colombianos más aclamados por el público a pesar de que falleció hace más de 10 años. Este 22 de diciembre, sus hijos, amigos, colegas del medio y demás familiares se reúnen en el cementerio Jardines de Ecce Homo en Valledupar para recordar no solo su trayectoria artística, sino también su verdadera esencia como persona.

Cómo vería Diomedes Díaz si estuviera vivo

A raíz de su aniversario de muerte, muchos admiradores han querido saber cómo se vería el vallenatero teniendo en cuenta que si estuviera vivo tendría 68 años. Una década ha sido suficiente para ver no solo la aparición de arrugas, manchas de sol y líneas de expresión; sino también canas, entradas y demás signos de la edad.



Para recrear esta imagen se acudió a la ayuda de Faceapp. Allí se importaron dos imágenes del intérprete de temas como 'Sin medir distancias', 'Mi primera cana' y 'El cóndor herido' con el objetivo que darle clic en el botón edad y seleccionar la opción que muestra la vejez.





Esta no es la única predicción que se conoce acerca de cómo se vería Díaz en la actualidad, pues a inicio de 2025 algunos portales de noticias replicaron imágenes con un toque más animado donde muestran qué tanto habría golpeado la edad al famoso artista, lo que generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de Internet.

"Se parece a Juan Gabriel 🤣🤣", "Único en su especie. No hay másss❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en plataformas digitales como Instagram.

Fecha de fallecimiento de Diomedes Díaz

Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013 debido a un paro cardiorrespiratio que tuvo lugar mientras él dormía en su casa de Valledupar. Consuelo Martínez, su pareja de ese momento, fue quien se percató del suceso, por lo que solicitó rápidamente la ayuda del equipo médico. Tras ser llevado de urgencia a la Clínica de Valledupar se determinó que había llegado sin signos vitales, por lo que los especialistas no pudieron hacer nada para salvarle la vida.