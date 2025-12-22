Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol

Cómo se vería Diomedes Díaz si estuviera vivo: se cumplen 12 años sin él - CaracolTV

Diomedes Díaz falleció el 22 de diciembre de 2013. 12 años después de su deceso, fanáticos se preguntan cómo luciría si estuviera vivo, por lo que la Inteligencia Artificial recreó la imagen.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así se vería Diomedes Díaz si estuviera vivo, según la IA: esta es la edad que tendría

Este 22 de diciembre se cumplen 12 años sin 'El Cacique de la Junta', quien falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras dormía en su vivienda ubicada en Valledupar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Así se vería Diomedes Díaz con 68 años si estuviera vivo este 2025.