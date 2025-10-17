Abogada de Betsy Liliana dijo cómo es trabajar con ex de Diomedes Díaz: "Hay que saberle llegar"

A inicios de octubre de 2025, la familia de Diomedes Díaz y Martín Elías se vio involucrada en una polémica en redes sociales por la publicación de unos audios en los que Dayana Jaimes se iba en contra de Betsy Liliana hija. Al ver que la expareja de Evelio Escorcia estaba involucrada, la gran Betsy Liliana le respondió con contundencia mediante unas grabaciones de audio que rápidamente se volvieron tendencia y hasta fueron usadas en canciones, TikTok y como mercancía.

Qué dijo la abogada de Betsy Liliana sobre su cliente

En medio de la entrevista con Rafael Poveda, Wendy Herrera confesó que se enteró de toda la controversia mientras estaba en una anuencia en la que había 19 procesados, de los cuales cuatro eran representados por ella. Al ver que la mujer estaba solicitando su ayuda de manera urgente por medio de WhatsApp, le pidió al juez un par de minutos para hidratarse; sin embargo, usó este tiempo para conocer a qué se debía la preocupación.



A pesar de que tuvo que volver al juicio, no tardó en enterarse del mensaje que había hecho público su cliente y de la recomendación que había hecho de su trabajo, pues ya tenía a cientos de personas escribiéndole por medio de mensaje directo: "Aquí lo que tenemos es full abogada y la principal es Wendy Herrera".

Durante la entrevista, Herrera no dudó en contar que a lo largo del tiempo ha aprendido cómo debe tratar a su clienta para comunicarle no solo las noticias que pueden llegar a ser negativas, sino también cuando debe aconsejarla, pues su imagen puede verse comprometida.

"Yo llevo varios temas jurídicos con ella muy importantes en la sucesión de Diomedes Díaz, yo me he convertido en una pieza muy importante para ella. Tengo que saber cómo hablarle, cómo llegarle, qué día le puedo hablar y me cuentan que Diomedes era así también, entonces es como que la línea del cacique", comentó.

Finalmente, aseguró que está dispuesta a asumir cualquier medida legal que quieren emitir en contra de Betsy Liliana, agregando que siempre que pueda contará con su apoyo y también con el de todo su equipo de trabajo.

