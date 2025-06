Betsy Liliana, hija de Diomedes Díaz, admitió que estuvo en UCI neonatal con sus mellizos

Betsy Liliana apareció en su cuenta oficial de Instagram y conversó con sus más de 900 mil seguidores por medio de la dinámica de 'Preguntas y respuestas'. Inicialmente, reveló cómo se ha sentido en su proceso de posparto teniendo en cuenta que dio a luz a sus bebés hace aproximadamente dos meses; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue la confesión que hizo con base en el estado de salud de los recién nacidos.

Betsy Liliana habló sobre el nacimiento de sus mellizos. Foto: Instagram @lilydiazg

Un usuario aprovechó el espacio para cuestionarla: "¿Los babies estuvieron en incubadora?", a lo que ella no dudó en contestar: "Estuvimos una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal. Gracias a Dios todo salió bien, pero por ser embarazo gemelar fueron bebés prematuros de 36 semanas... Tenían que estar en monitoreo para ver su evolución", señaló.

Posteriormente, dio detalles de la llegada de los dos nuevos integrantes de su hogar como el hecho de que aún no ha podido regular sus horarios de sueño porque se levantan dos veces en la noche (a las 2:30 a.m. y a las 4:45 a.m.) y que, por fortuna, no ha presentado ningún síntoma de depresión posparto; por el contrario, cree que esta nueva etapa le ha dado mucha más energía y vitalidad para enfrentar lo que se le venga encima.

Cuando le preguntaron sobre cómo era pasar de criar a un solo bebé a tres al mismo tiempo, Betsy Liliana confesó que es una tarea desafiante y, aunque cree a veces que es mucho trabajo, se siente satisfecha con el hogar que ha construido en compañía de los más pequeños.

"De uno a tres se sintió el cambió súper drástico. Creo que es bien exigente si quieres ser una mamá presente para cada uno. Pero estoy muy feliz, mi casa está llena y mi corazón bien contento", mencionó.

Finalmente, cerró la dinámica y mostró toda la logística que debe llevar a cabo para salir a comer con los niños a algún restaurante, pues debe hacerse cargo no solo de que los más chiquitos estén cómodos, sino que también debe velar por el niño mayor, quien la ha acompañado fielmente en todo el proceso.