Por qué es la pelea entre Rafael Santos y ex de Diomedes Díaz: "La hago responsable"

En los últimos días, dos personas que rodeaban a Diomedes Díaz han sido el foco de atención a raíz de una entrevista que concedió Rafael Santos en 'El Mundo de Aco'. En este clip, que dura cerca de una hora y media, habla sobre sus hermanos y también de las parejas que tuvo el 'Cacique'.

Mira también: Hijo de Diomedes Díaz y la historia de la canción que él le compuso: no le habló por 8 días

Pelea entre Rafael Santos y Betsy Liliana González

Toda esta discusión empezó, porque en medio del diálogo que estaba teniendo con el otro hombre, surgió la pregunta de ¿De todas esas mujeres que él tuvo, con cuál te la llevaste peor? y el vallenatero, sin mencionar nombres, respondió.

Publicidad

"Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra", añadió.

Frente a esto, Betsy Liliana González no dudó en aparecer y reaccionó a estos hechos. Aunque no usó sus propias palabras, sí dejó palabras que dejó inquietos a muchos internautas. En la primera imagen dejó un meme que decía "Va a haber desastre, para que sepas".

Publicidad

Después de esto publicó en sus historias de Instagram, "A mí casi me lo borran, pero a la mujer de él, su papá se lo borró primero. Y eso sí no lo dice". En seguida, afirmó con otro texto que "No tengo miedo. Cuidado y hablo otras cositas más", puntualizó.

Tras estas contundentes palabras, Rafael Santos emitió un comunicado, en donde especifica que, en ningún momento él nombra a la expareja de su padre y que todo lo hizo en un ejercicio responsable, relatando la historia desde su punto de vista como artista e hijo de Diomedes Díaz.

Publicidad

Asimismo, él indica que, González se despachó contra él y que hasta se refirió a la esposa de él, Margarita Lucía Gallego, según el vallenatero de "forma grotesca".

Publicidad

"Las acusaciones de la señora González son categóricamente falsas y carecen de fundamento. Evidencian su estado emocional, y están cargadas de violencia verbal, improperio e incitación al odio, con el objetivo explícito de destruir mi imagen", expresó.

Mira también: Impactante cambio de la hija de Diomedes Díaz tras tener gemelos: como si no hubiera dado a luz

Por otra parte, le pidió a Betsy Liliana abstenerse de seguir con "estos actos denigratorios. La hago responsable por cualquier perjuicio a mi integridad personal y familia que se derive de dichas acciones", agregó.

Publicidad

Asimismo, indica que si ella vuelve a hablar en ese tono sobre él, iniciará acciones legales y llegará hasta la Fiscalía General de la Nación. En donde se le hará responsable civil y penalmente por los daños y perjuicios ocasionados a su integridad de los siguientes aspectos: injuria, calumnia, amenazas y hostigamiento por medios digitales, proferir expresiones deshonrosas contra él, entre otros.

Mira también: Duda sobre muerte de Diomedes Díaz; hijo cree que falleció antes: "Me lo entregaron muerto"

Publicidad

Después de todo esto, él dejó una foto en la que aparece con su papá, Diomedes Díaz, y también puso una descripción que acompaña la publicación, en la que aclara que en ningún momento ha tenido intenciones de afectar a una persona y que por ellos él se tiene que defender

"Le doy gracias principalmente a Dios, así como a todos mis queridos seguidores, amigos cercanos y familiares por la solidaridad que me han aportado en este desmesurado ataque carente de pruebas, del cual he sido víctima, que tiene como objetivo destruir mi buen nombre, mi carrera de más de 25 años, y que también atenta contra la buena honra e imagen de mi señora esposa", dijo.