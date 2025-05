El pasado 27 de abril se emitió un nuevo capítulo de Los Enredados, producción de Caracoltv.com que tuvo como invitados especiales a Marlon Moreno y Paola Turbay, quienes hacen parte de La Venganza de Analía 2. Durante el encuentro demostraron no solo que tienen una gran química de trabajo, sino que recordaron los divertidos momentos que tuvieron detrás de cámaras.

La primera escena de Marlon Moreno y Paola Tubay

Según explicó la exreina de belleza, su primera grabación ocurrió en la habitación de Paulina Peña, por lo que debían actuar como una pareja verdaderamente enamorada. Al ver llegar a su compañero, Turbay notó que estaba serio, como si estuviera muy enfocado en la construcción del personaje; sin embargo, ese estado de ánimo no le duró mucho.

"La idea es que haya cierta química, como que se sienta la relación, entonces pues obviamente desde el principio hay que notarse el amor (...) Ya después de almuerzo, nos tocó abajo en la sala y ahí sí ya me agarró con fuerza, me zarandeó y me hizo, me lanzó la sofá y me revolcó", mencionó con buen sentido del humor.

Por su parte, Marlon recordó la escena en la que le propuso a Paola caminar por un pasillo bailando como muestra de un triunfo. El resultado hizo que la considerara como una de las grabaciones favoritas de esta temporada en compañía de Turbay, dado que cree que quedó bastante orgánica.

Al respecto, la intérprete de Peña aseguró que ese diálogo efectivo entre ambos hizo que lograran protagonizar instantes cortos, pero divertidos a la historia, que le dan un nuevo aire al argumento:

"Todo lo convertimos en momentos y eso es lo que hace que una relación esté realmente aferrada, son los pequeños momentos que se alejan de la cotidianidad, que se alejan de la rutina y que se convierten casi que en ceremoniales o rituales dentro de la comunicación, entonces cada encuentro de ellos casi que era un ritual", indicó.

