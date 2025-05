Marlon Moreno destapó qué piensa de Paola Turbay y cómo es su química en La Venganza de Analía 2

El más reciente invitado al programa de Caracol TV, Los Enredados, fue Marlon Moreno, quien da vida a Guillermo León Mejía en La Venganza de Analía 2. El destacado actor aprovechó el espacio para hablar sobre su relación con Paola Turbay y responder si los televidentes los odiarán desde el primer momento debido a la maldad que caracteriza a sus personajes o si, por el contrario, van a quedar flechados con su historia de amor y lo fieles que son el uno con el otro.

Mira también: Carolina Gómez le hizo curiosa petición a Marlon Moreno antes de filmar La Venganza de Analía

Cómo se llevan Marlon Moreno y Paola Turbay

Al respecto, Moreno no dudó en explicar que tuvieron una gran química de trabajo y que siente mucha admiración por su compañera, pues la considera una profesional en todo el sentido de la palabra: "No es un secreto que Paola es una de las mujeres más hermosas de este país. Estuvo mucho tiempo en Hollywood en producciones americanas (...) Es un ser tan fresco, al mismo tiempo tan disciplinada en su trabajo que lo que me dio a mí, lo que me pudo ofrecer fue mucha tranquilidad, me divertí muchísimo", explicó en medio del programa.

Asimismo, calificó a la exreina de belleza como una mujer muy "concentrada" y "generosa", cualidades que encuentra llamativas de su personalidad, pues le permitieron concertar de una forma mucho más natural frente a las cámaras. Respecto a ese vínculo que se verá en pantalla, admitió que ambos trabajaron para darle un nuevo aire a la historia y que de esta forma los televidentes se sientan envueltos en el argumento.

Publicidad

Mira también: Paola Turbay se destapa sobre su supuesta rivalidad con Carolina Gómez: esta es su versión

"Fue algo que a mí me salvó, porque en la primera temporada yo terminé solo, donde todo el mundo me odiaba y en esta fue un renacer (...) Renace a través del amor", mencionó.

Publicidad

Paola Turbay apareció de sorpresa durante la transmisión, demostrando de esta forma la buena relación que tienen, y prometió que los seguidores de Caracol Televisión se llevarán una gran sorpresa conforme avance los capítulos, pues se darán cuenta de que como pareja cumplen con la siguiente premisa: "se aman a muerte".

Mira también: Paola Turbay revela cómo consiguió el papel de Paulina Peña en La Venganza de Analía

No te pierdas ningún capítulo de Los Enredados, producto de Caracol Televisión, haciendo clic a continuación.