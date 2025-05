Paola Turbay revela cómo consiguió el papel de Paulina Peña en La Venganza de Analía

Paola Turbay y Carolina Gómez son invitadas a Los Enredadosy hablan acerca del lanzamiento de La Venganza de Analía 2. En esta nueva entrega de la producción, sus personajes vienen recargados y seguro motivarán muchas reacciones en los televidentes.

Paola Turbay explica cómo quedó en La Venganza de Analía 2

Durante la conversación, la mujer explica que, previamente le habían ofrecido otro papel en una serie distinta de Caracol Televisión, se trata de la segunda temporada de Pedro, el Escamoso, la cual también tuvo un excelente recibimiento por parte del público.

“Les dije no soy capaz, no quiero, estoy fundida y necesito seis meses de descanso”, confiesa y menciona que cuando se propuso su nombre para ser Paulina Peña, la respuesta fue que no aceptaría debido a que ya había rechazado la oferta anterior.

Posteriormente, la volvieron a contactar y le dijeron que, aunque vieron a muchas actrices, la única a la que realmente querían era a ella. Habían pasado dos meses y no pudo decir que no, iniciaron las grabaciones y pidió un mes para poder acoplarse.

Desde que pudo leer los primeros cinco capítulos pensó que se podía hacer mucho con el personaje y le emocionó la idea de prestarle su piel a Paulina, adicionalmente estaba confiada en el éxito que tendría, ya que la primera temporada fue amada por muchos.

Lo cierto es que no tuvo que presentar casting por esta razón, parece que es la actriz ideal para este personaje y todos estaban convencidos de ello, incluso habían comenzado las grabaciones sin tener a Paulina, ya que la estaban esperando.

Desde cuándo se conocen Paola Turbay y Carolina Gómez

Lo cierto es que, durante su conversación, la protagonista de La Venganza de Analía confiesa que ella tenía 17 años cuando conoció por primera vez a la mujer que, eventualmente, se convertiría en su colega, no solo en la actuación, sino también en los reinados.

Entre risas menciona que “los chiquitos siempre se acuerdan de los grandes”, haciendo referencia a que se llevan cinco años de diferencia, Paola Turbay nació en 1970, mientras que Carolina Gómez en 1975, por lo que para ella ya era un referente incluso antes de su paso por el Concurso Nacional de la Belleza.