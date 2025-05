Paola Turbay se destapa sobre su supuesta rivalidad con Carolina Gómez: esta es su versión

El pasado 21 de mayo se estrenó en Caracol Televisión La venganza de Analía 2 y allí, Paola Turbay asume el papel de Paulina Peña, una mujer manipuladora, fría y calculadora que promete marcar un antes y un después en la historia de la serie.

Mira también: Exparticipante del Desafío fue víctima de violencia por parte de su ex: su hijo vio todo

“Es una mujer camaleónica, que se disfraza y adopta ciertas personalidades”, explicó la actriz, quien también contó que, en la construcción del personaje, se pensó en teñirle el cabello de rubio o rojo; sin embargo, esto no fue posible por el estado de su cabello natural. “Estaba muy maltratado”, confesó con honestidad.

¿Paola Turbay y Carolina Gómez son rivales?

Además de su esperado regreso a la televisión, Turbay aprovechó para aclarar un rumor que lleva años rondando: una supuesta rivalidad con Carolina Gómez, también ex virreina universal y parte del elenco de la producción.

Publicidad

“Por fortuna, ninguna de las dos sufrimos de ego inflado, no somos divas ni tenemos problemas. Nos conocemos hace muchísimos años, nos juntaban por el tema de las virreinas universales”, afirmó Turbay, con una sonrisa que evidenciaba tranquilidad.

Paola fue contundente frente a los rumores: “A la gente le fascina, no sé por qué, crear rivalidades, choques o encontrones... pero no, en este proyecto somos un equipo”. Además, señaló que ha sido una gran oportunidad para compartir más con Carolina y conocerse aún mejor, ahora como colegas y amigas.

Mira también: Modelo colombiana fue condenada a 35 años de prisión por confiar en quien no debía

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.