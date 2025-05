Aida Victoria mostró cruda realidad de su embarazo: "No eres la única que pasa por eso"

Desde que anunció que se encuentra en la dulce espera, Aida Victoria Merlano les ha mostrado a sus seguidores cómo se adapta a su embarazo y enfrenta temas como cambios hormonales, fatiga, mareos, náuseas y demás síntomas que pueden complicar su rutina diaria.

Lo cierto es que en pasado 27 de mayo, la creadora de contenido digital publicó un video en su feed de Instagram con el que expuso una situación que viven muchas mujeres gestantes, pero que pocas se atreven a abordar. Según explicó, se siente dolida de que la gente de su alrededor crea que se excusa en su estado para decir que no está en óptimas condiciones físicas y mentales.

Inicialmente, dijo que, a pesar de que este es un bebé planeado y que ha tenido el deseo de mostrase positiva, en ocasiones lo lo logra: "Es así como en mi tercer trimestre, todavía sigo vomitando. Por cierto, lo que ven ahí en ese vaso es vómito", indicó.

Luego, aseguró que a veces ha llegado a cerrarse frente a otras personas porque le tiene miedo a ser incómoda para los demás, lo que la ha llevado a conectar más con sus emociones y a intentar descifrar qué es lo que está pasando con ella a medida que avanza la gestación.

"Es muy frustrante cuando estás poniendo todo de tu parte y el cuerpo no te responde. Todos dicen llorar le hace daño al bebé, pero nadie dice que tragarse sus sentimientos le hace daño a la mamá y entonces uno aprende esconderse para llorar y a encerrarse para que nadie tenga que tolerarlo cuando ni uno mismo se soporta", mencionó.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues muchas mujeres que ya atravesaron por esta situación hicieron un llamado para no subestimar esta condición, asegurando que, aunque no es una enfermedad, en ocasiones puede sentirse como tal.

"Mi esposa está embarazada y también le ha dado duro, he tratado de ayudarla lo más que puedo, pero me da impotencia verla mal", "La gente romantiza tanto el embarazo, que a nosotras como madres nos obligan a no sentir, a pensar siempre en el bebé", "Gracias, gracias por mostrar esta parte del embarazo ❤️❤️‍🩹", son algunos de los mensajes que se destacan.