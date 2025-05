Juan Tejada le hizo importante pregunta a Aida Victoria en un show en vivo: "¿te casarías conmigo?"

Aida Victora concedió su primera entrevista en estado de embarazo para el programa de YouTube de la Diva Rebeca. Durante el encuentro no solo se refirió a los cambios que ha experimentado desde que quedó en la dulce espera, sino que también protagonizó un tierno y cómico momento con su pareja Juan Tejada al ensayar lo que sería su propuesta de matrimonio.

Al respecto, el ganadero confesó que todavía no están unidos en matrimonio, pero que esperan que muy pronto se realice la ceremonia en compañía de sus seres queridos: "Sí, estamos en ese proceso y estamos esperando la fecha para pedirle ya el matrimonio", mencionó en medio del show en vivo que contó con la participación de todo un público expectante.

Diva Rebeca tuvo la idea de hacer un "ensayo" por lo que se llevó al hombre al backstage para indicarle cómo debía enamorar a la futura madre de su hijo. Lo cierto es que el joven apareció de nuevo en el escenario y se puso de rodillas frente a Aida Victoria mientras le hacía la siguiente pregunta: "¿Te casarías conmigo?". Entre risas, la creadora de contenido digital respondió afirmativamente y ambos se abrazaron, demostrando de esta forma todo su amor.

Al respecto y retomando la entrevista, la influenciadora reveló que sí espera que esta situación eventualmente se dé: "Yo sí me sueño la pedida de mano (...) Las flores, el diamante del millón de dólares, pero cosas así sencillas. Lo importante es una rosa, un bonito detalle, un diamante y ya, una cosa así, pero te soy sincera. Ya no me sueño el matrimonio carísimo, que el vestido pomposo, no, ya no me sueño eso", dijo en medio del encuentro.

A pesar de que la presentadora del programa afirmó que no creía lo que ella estaba diciendo, Aida Victoria recordó que a medida que va creciendo se ha dado cuenta de que disfruta estar más con la gente que considera verdaderamente importante de su círculo como sus padres y no con otro grupo de personas que muchas veces no son tan leales.

"A mí me entran los años y como que los años vienen y las ganas de compartir con seres humanos se me quitan, ¿sí me entiendes? Como que la gente es falsa, doble cara, interesados, malditos falsos", finalizó.