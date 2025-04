Pareja de Aida Victoria le dedicó romántico mensaje de cumpleaños tras recibir tremenda indirecta

Aida Victoria está de celebración debido a sus 26 años de vida. Desde el pasado 21 de abril, la influencer ha compartido con sus seguidores lo feliz que se siente de sumar un año más a su vida, pero esta vez estando en la dulce espera. La joven dejó ver que estaba buscando el atuendo perfecto para celebrar esta fecha por todo lo alto; sin embargo, cuando se encontraba eligiendo el outfit se percató de que algo en su personalidad ha cambiado un poco.

"Me medí este vestido y dije 'ay, no se ve muy atrevido', yo diciendo eso, soy una madre cabeza de familia, ya me pinto a las 12:00 a.m. yendo por una cartulina, me pinto oliendo borrador de nata", mencionó con buen sentido del humor al exponer un traje que dejaba al descubierto su pronunciado vientre.

Aida Victoria divirtió con comentario sobre su embarazo. Foto: Instagram @aidavictoria

Posteriormente, le presumió a su pareja Juan Tejada un vestido negro con escote en el pecho mientras le decía: "¿Te gusta este vestido, amor?, ¿te gusta? para la sorpresa que me tienes organizada de cumpleaños que sino me tienes organizada una sorpresa más te vale que me organices una de cumpleaños (...) Te amo", dijo a modo de chiste y finalizó con un beso.

El romántico mensaje de Juan Tejada a Aida Victoria por su cumpleaños

En horas de la mañana de este 22 de abril, el ganadero se tomó sus redes sociales para agradecer por la vida de la mujer y para expresarle todo el amor que siente por ella.

El romántico mensaje de cumpleaños de Juan Tejada a Aida Victoria Merlano. Foto: Instagram @aidavictoriam

"Te amo esposa mía, gracias por existir. Feliz cumple, que cumplas muchísimos más", escribió junto a una fotografía que se tomaron en un restaurante en la que aparecen abrazados y sonriendo frente a la cámara. Además, añadió la canción 'Niña bonita' de chino y Nacho.

Por el momento, no se conocen más detalles sobre la celebración que se llevará a cabo; sin embargo, los fanáticos de la también empresaria se han tomado sus cuentas para desearle una larga vida llena de éxitos tanto a nivel personal como en materia de salud y trabajo. Es necesario mencionar que la mujer va para su sexto mes de embarazo, por lo que ha aprovechado su influencia en Internet para mostrar su proceso atravesando por esta etapa de la vida.