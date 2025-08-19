Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Lucho discute con Eleazar por polémica decisión: hasta Valentina le da la espalda

Lucho discute con Eleazar por polémica decisión: hasta Valentina le da la espalda

Después de que Juan sugiere cambiar de capitán en Alpha y que Rata dice que quiere ceder su rol, Lucho y Eleazar tienen un fuerte roce porque él quiere sentenciar a los hombres de Gamma.