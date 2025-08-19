La identidad de El Elegido del Desafío salió a la luz: quién era y por qué no cumplió su tarea

Los participantes del Desafío del Siglo XXI llegaron al Box Negro no solo para ser testigos de la nueva eliminación, sino también para conocer quién era El Elegido del sexto ciclo. Antes de la contienda que tiene como protagonistas a Katiuska, María C., Miryan y Sathya; Andrea Serna les preguntó a los Súper Humanos si notaron alguna actitud sospechosa por parte de sus compañeros.

Al ver que ninguno intervino, la presentadora le solicitó a El Elegido que revelara su identidad, por lo que Lucho dio un paso adelante, sorprendiendo por completo a los demás competidores del reality de Caracol Televisión.

“La tarea era que Deisy, Valentina o Tina portara el chaleco en este Desafío a Muerte”, reveló frente a las cámaras. Según informó, prefirió no cumplir con esta tarea debido a que considera mucho más importante el bien común que los diez millones de pesos que pudo haber recibido directamente en su cuenta personal.

Cuando fue interrogado por Serna, Lucho admitió que este fue un tema que ya habían conversado como equipo: “Desde que estoy en Alpha hemos hablado de que si hay una misión que le ponga problemas al equipo pues no se va a hacer (…) Desde que me dijeron la misión dije en seguida ‘voy a portar el chaleco’”, mencionó.

Lucho fue El Elegido en un ciclo de mujeres

La noticia dejó a muchos competidores con la boca abierta debido a que pensaban que El Elegido sería una jugadora que podría competir en el Desafío a Muerte en caso de no llevar a cabo el ejercicio.

Por haber incumplido con la tarea dada por la producción, Lucho tuvo que ponerse el primer Chaleco de Sentencia correspondiente al séptimo ciclo, en el que cuatro hombres más deberán defender su cupo en el programa durante su paso por el Box Negro.

El integrante de Alpha recibió esta situación con la frente en alto, pues él mismo se puso la temida prenda y regresó a su lugar.

Por el momento, los fanáticos del formato están a la espera de conocer quiénes medirán sus fuerzas contra él, por lo que permanecen ansiosos por conocer los resultados del Desafío de Sentencia y Hambre; Desafío de Sentencia y Servicios; Desafío de Sentencia y Bienestar; y el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

