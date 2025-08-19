Cuatro mujeres de Omega se enfrentan a Muerte por su cupo en la competencia, ¿karma?

Mira también: La identidad de El Elegido del Desafío sale a la luz: quién era y por qué no cumplió su tarea

Mira también: ¿Omega pudo cumplir con el castigo de las arepas en el Desafío? Andrea Serna hizo importante anuncio

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.