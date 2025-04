Aida Victoria puso en su sitio a Westcol por llamada de Juanpis en pleno show

El creador de contenido digital Westcol fue invitado al programa The Juanpis Show que se realizó el pasado 9 de abril, de manera que tuvo la posibilidad de hablar de su vida personal, incluida la situación actual con su expareja sentimental Aida Victoria Merlano, quien recientemente anunció que se encuentra embarazada de Juan Tejada.

Lo cierto es que el personaje de Alejandro Riaño no desaprovechó la oportunidad para que ambos volvieran a tener contacto a petición del público. Inicialmente, el presentador aclaró que, a pesar de que Merlano tenía bloqueado a Westcol, él sí podría marcarle. Sin mediar palabra, marcó el número y al contarle que estaba en medio de un espectáculo, la joven accedió a permanecer en la línea.

Cómo fue la conversación de Westcol y Aida Victoria en The Juanpis Show

Tan pronto Luis Fernando Villa tomó el teléfono, el público no pudo contener la emoción: "¿cómo estás Aida?, ¿bien?", dijo el joven, de manera que su expareja no logró evitar sorprenderse. A pesar de la confusión, la influenciadora trató de mantener la compostura y dejarle claro sus límites, recordando de esta forma que está feliz en su relación.

"Aquí con mi marido (...) Bueno Juanpis, te dejo, creo que voy a hacer el amor", mencionó, no sin antes aclarar que no tenía un sentimiento negativo en contra de su también colega.

Tras el contundente mensaje, Juanpis intentó reanudar la llamada con ella para expresarle su agradecimiento y recordarle el cariño que le tiene; sin embargo, ella ya había colgado la comunicación.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues la han felicitado por la forma en la que priorizó su hogar y hasta se han tomado con buen sentido del humor este fugaz encuentro: "Aida es demasiado inteligente, nunca me falla con sus respuestas", "ella nunca nos decepciona", "Aida se decepcionó de Juanpis, cómo le va a hacer eso", "Aida, tu patrona", "él nunca la superará", "él es el ex que nadie quisiera tener por fastidioso", son algunos de los mensajes que se destacan en plataformas como Instagram y TikTok.

Por el momento, Merlano se encuentra enfocada en su proceso de gestación, de manera que ha compartido con su comunidad los síntomas que ha venido presentando en los primeros meses.