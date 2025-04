Destapan audio de Piqué llorándole a la jueza en su investigación por presunto lavado de activos

En audios quedó expuesta la compleja situación judicial por la que atraviesa el astro de fútbol Gerard Piqué, pues se aprecia el momento exacto en el que le llora a la jueza encargada de investigar el caso de la Supercopa de España. Las grabaciones se dieron a conocer gracias a que el periodista Jordi Marti las expuso en su canal de YouTube, agregando de esta forma que el empresario tiene miedo de ir a prisión y de quedarse sin el pasaporte con el cual puede visitar a sus hijos Milán y Sasha en el extranjero.

"Es muy frustrante, llevamos tres años con este caso. De verdad creo que hemos aportado un valor incalculable para la Federación Española de Fútbol, el contrato más grande, que luego pues entiendo perfectamente que en España la gente puede ver de otra manera el tema de Arabia Saudita y ahí no quiero entrar, pero que llevamos tres años. A nivel de la prensa, de todo este proceso, no podéis llegar a imaginar lo que afecta el salir tu nombre constantemente en algo que en cualquier otro país del mundo... No quiero ponerme medallas, te pondrían una estatua", explica el deportista mientras llora.

Por qué están investigando a Piqué y la Supercopa de España

De acuerdo con la información de Marti la indagación tiene lugar debido a que Cosmos, la empresa de Gerard, comisionó un 10% del contrato que la Federación Española de Fútbol cerró con Arabia Saudí para llevar la Supercopa de España a dicho país. La cifra de este convenio era de 240 millones de euros, de los cuales 24 millones eran para él y su compañía.

Sin embargo, las autoridades competentes desean conocer por qué se le dio parte de estas ganancias a Luis Rubiales y adicionalmente qué hizo que el dinero fuera a parar a una cuenta de Andorra y no una de España.

"Lo que la jueza quiere ver es que si tú, gracias a ese gran contrato, le has dado dinero al señor Rubiales (...) Aquí lo que realmente se investiga es un tema de lavado de activos, si hay un tema de blanqueo de capitales en Andorra, que es un paraíso, para que la gente lo entienda, Andorra es un país que no pertenece a la Comunidad Europea y es un paraíso fiscal", explicó Martí.

Por el momento, la investigación avanza y los admiradores están a la espera de conocer más detalles del caso.