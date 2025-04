Shakira respondió qué piensa de los gritos en contra de Piqué en sus conciertos

Shakira sigue conquistando al mundo con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', que inició el pasado 11 de febrero en Brasil y la ha llevado a presentarse en Colombia, Chile, Argentina y México. En este último país, la colombiana rompió un récord al realizar siete shows completamente agotados en el estadio GNP Seguros. En una reciente entrevista, la cantante fue consultada sobre los gritos que algunos de sus fans lanzan en sus conciertos contra Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos.

Durante la conversación, la periodista le preguntó si había escuchado lo que el público coreaba en sus shows. “¿Oíste lo que gritaban? No podemos decir las palabras que decían ante las cámaras”, comentó la entrevistadora haciendo referencia a la frase: "Piqué, ve a que te den por el c***". Ante esto, Shakira respondió: “Yo no escucho porque tengo…”, señalando los audífonos in-ear que usa en el escenario.

Qué piensa Shakira de los gritos contra Piqué en sus shows

Sin embargo, admitió que suele sentir curiosidad por saber qué dicen sus seguidores en el público. “Yo siempre pregunto, ‘pero, ¿qué están diciendo?’”, comentó entre risas. Luego agregó: “Lo que sí escucho es lo bonito, cuando dicen ‘Shakira, Shakira’ o ‘Shakira, la hermana, ya eres mexicana’. Eso sí lo escucho y lo entiendo. Pero ya otras cosas, es mejor no escucharlas”.

La periodista insistió en contarle lo que decían sus seguidores y resaltó la intensidad de las emociones en el público. “Hay que ser libre y hay que expresar. La gente viene a hacer un proceso catártico. A mi alrededor tenía gente que estaba llorando”, dijo la entrevistadora.

Con estas declaraciones, Shakira demuestra que prefiere mantenerse al margen, enfocarse en la energía positiva de sus fans y en la celebración de su música, dejando de lado cualquier polémica relacionada con su vida personal.

Cuándo se vuelve a presentar Shakira en Medellín

De acuerdo con la información emitida por el equipo de trabajo de la intérprete de 'Te felicito', 'Antología', 'Loba', 'Sale el sol', 'Hips don't lie', entre otros éxitos musicales, la barranquillera llegará a Medellín el sábado 12 de abril al Estadio Atanasio Girardot para reprogramar la fecha que había aplazado y, además, agendó un nuevo compromiso con los paisas el domingo 13 de abril.