"Por poco me da un infarto": Daddy Yankee relató que estuvo cerca de morir durante visita a Colombia

Daddy Yankee sorprendió con una impactante confesión durante el evento 'A Pesar de Todo Fest', realizado en el Polideportivo Sur de Envigado, en Medellín, el pasado jueves 27 de marzo. El artista relató que, antes de un concierto en Cali en años pasados, estuvo al borde de un infarto sin saber que padecía hipertensión. En ese momento, hizo una promesa a Dios que hoy sigue cumpliendo.

Por qué Daddy Yankee estuvo a punto de morir

“Yo recuerdo que aquí en Cali, antes de cantar en un show, no sabía que era hipertenso ni que padecía de la presión. Ese día, a punto de subir a la tarima, por poco me da un infarto. Sabiendo que estaba a punto de morir, le dije al Señor: ‘Si tú me sacas de aquí, te prometo que te voy a servir’”, expresó el reguetonero en el evento. Desde entonces, ha dedicado su vida a compartir su fe.

El intérprete de 'Despacito', 'Dura' y 'Gasolina' aseguró que ese episodio le hizo entender su propósito y que hoy su vida está guiada por su creencia. “Yo sabía que tenía un llamado y Dios me apretó el botón. La historia está cambiando porque Jesús está en mi corazón”, afirmó ante cientos de asistentes que se congregaron para escuchar los testimonios de vida en el festival.

Daddy Yankee en Medellín

Tras el festival, el 'Big Boss' compartió con sus más de 51 millones de seguidores en Instagram varias imágenes de su paso por Colombia. En su publicación, agradeció la oportunidad de llevar un mensaje de esperanza y destacó la transformación que ha vivido. “Qué honor llevar las buenas nuevas de salvación a mi Colombia que tanto amo. En los estadios que daba conciertos, ahora mi Padre me lleva a llevar su Palabra. Dios sigue siendo el mejor estratega en la historia.”, escribió.

Daddy Yankee también aprovechó su visita para recorrer Medellín y disfrutar de su gastronomía y momentos de conexión con la naturaleza. “Gracias a mi bro José A. Osorio por mostrarme más de fondo a Medallo y sus bellezas. ¡Y que nunca falte la bandeja paisa!”, comentó en redes.

Por qué Daddy Yankee demandó a su esposa

El pleito por el control de El Cartel Records y Los Cangris Inc. comenzó después de que a mediados de diciembre de 2024 las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización del artista.

Los hechos ocurrieron después de que Daddy Yankee confirmara su separación de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.

