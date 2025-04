Murió legendario actor de 'Mad Max' y 'Furiosa': Desgarrador mensaje de despedida de su esposa

Hollywood despide a una de sus leyendas del cine de acción: Richard Norton, reconocido actor y maestro de las artes marciales, falleció a los 75 años en Melbourne, Australia. La noticia fue confirmada por su esposa, Judy Green, a través de una emotiva publicación en redes sociales.

"Estoy paralizada y devastada, no tengo palabras. Lo he perdido todo. Sé que hay y habrá mucho amor y conmoción por la pérdida de este increíble ser humano. El amor de mi vida. Estoy aprovechando este tiempo para asimilar mi gran pérdida", escribió la mujer con una fotografía al lado del intérprete. Por el momento no se han confirmado las causas de su deceso.

Quién era Richard Norton

Norton tuvo una prolífica carrera en la industria cinematográfica, participando en más de 70 producciones de cine y televisión. Fue conocido por su papel como Primer Imperator en 'Mad Max: Fury Road' y por su participación en la próxima entrega de la saga, 'Furiosa: A Mad Max Saga'. Además, trabajó en películas junto a Chuck Norris, Jackie Chan y Cynthia Rothrock, consolidándose como una de las grandes figuras del cine de acción de los años 80 y 90.

Más allá de la actuación, Norton fue un maestro en artes marciales y un respetado coreógrafo de escenas de pelea. Entrenó a grandes estrellas de Hollywood como Scarlett Johansson y Charlize Theron, ayudándolas a perfeccionar sus habilidades en combate para la gran pantalla. Su conocimiento en disciplinas como karate, jiu-jitsu y kickboxing lo convirtió en una referencia dentro y fuera del set.

Su partida ha conmovido a colegas y seguidores. Figuras del cine, como el director James Gunn y el actor Chuck Norris, han expresado su tristeza y han destacado su talento y calidad humana. “Los maravillosos recuerdos que compartimos siempre serán apreciados en mi corazón. Richard, me hiciste no solo un mejor artista marcial, sino una mejor persona", comentó Norris.

La estrella de ‘Terminator’, Robert Patrick, le dedicó palabras especiales para despedirse: "Además de su impresionante carrera como un guardaespaldas muy buscado para las estrellas de rock, dejó su huella como un consumado coordinador de lucha en las grandes películas. Más que eso, era un ser humano maravilloso, y me siento afortunado de haber compartido la pantalla con él".

